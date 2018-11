Gondoltad volna, hogy így hívják őket? – Hírességek valódi nevei

Stevie Wonder — Stevland Hardaway Morris

Fotó: AFP / Angela Weiss

A 11 éves Stevland Hardaway Morrist egyszer elvitték egy meghallgatásra Berry Gordyhoz. Stevie annyira kimagaslott a többi résztvevő közül, hogy Gordy simán csak „csodának” (angolul: wonder) nevezte őt. A név később ráragadt, így lett belőle Stevie Wonder.

Lana Del Rey — Elizabeth Woolridge Grant

Fotó: AFP / Jewel Samad

Mielőtt ismertté vált, az énekesnő nevének rövidített változatát, a Lizzy Grantet használta, és Sparkle Jump Rope Queen-ként ismerte őt a közönség. A Lana Del Rey név az egyik miami útja során jutott eszébe, miután egy csomót beszélt spanyolul a kubai barátaival.

Lady Gaga — Stefani Joanne Angelina Germanotta

Fotó: AFP / Filippo Monteforte

Stefani karrierje legelején kapta a Lady Gaga nevet, egész pontosan akkor, amikor Rob Fusari dalszerzővel kezdett dolgozni 2006-ban. Az énekesnő egyszer a Queen Radio Ga Ga című számát énekelte, Fusari ekkor akasztotta rá a Lady Gaga nevet.

Nicolas Cage — Nicholas Kim Coppola

Fotó: AFP / Lilly Lawrence

Nicolas Cage azért döntött a névváltás mellett, mert nem akarta, hogy az emberek nagybátyjával, Francis Ford Coppolával kössék őt össze. A névválasztást a Marvel-képregényhős Luke Cage karaktere inspirálta.

Tom Cruise — Thomas Cruise Mapother IV

Fotó: AFP / Thomas Samson

A mérnök Thomas Cruise Mapother III és a színésznő Mary Lee Pfeiffer közös gyermeke, Thomas simán csak azt szerette volna, hogy neve ne hangozzon furán.

Jean-Claude Van Damme — Jean-Claude Camille François Van Varenberg

Fotó: AFP / Martin Bureau

Még egy döntés, amit nem kell magyarázni, a belga színész nevét ugyanis igen nehéz kimondani. Jean-Claude ezért úgy döntött, elhunyt barátja nevét veszi fel, így tisztelegve emléke előtt.

Mickey Rourke — Philip Andre Rourke, Jr.

Fotó: AFP / Valerie Macon

Mickey Rourke francia és ír felmenőkkel rendelkező családba született. Édesapja, Philip Andre Rourke Mickey Mantle baseballjátékos óriási rajongója volt, így néha saját fiát is Mickeynek hívta. A színész megszokta a becenevet, és úgy döntött, később is ezt használja.

Freddie Mercury — Farrokh Bulsara

Fotó: AFP / Jean-Claude Coutausse

A Farrokh szó boldogat vagy csodálatosat jelent, Bulsara pedig egy kisváros Mumbai mellett. Iskolás korában kezdte magát Freddie-nek hívni, és 1972-ben vette fel a Mercury utónevet – a Merkúr bolygó után.

Dita von Teese — Heather Renée Sweet

Fotó: AFP / Valery Hache

Heather Renée Sweet 1991-től használja a Dita keresztnevet, mégpedig a Dita Parlo színésznő iránti tiszteletből. Vezetéknevét a ’90-es évek végén változtatta meg, történt ugyanis, hogy a Playboy el akarta kérni a teljes nevét, ő pedig rábökött az első utónévre, amit meglátott a telefonkönyvben – ez a von Treese volt. A Playboy viszont a magazinban elírta a nevet, így lett von Treese-ből von Teese.

Sophia Loren — Sofia Villani Scicolone

Fotó: Robin Utrecht / AFP

Az olasz színésznő eredetileg a Lazzaro nevet vette fel. Az ’50-es évek elején azonban férje, Carlo Ponti meggyőzte arról, hogy változtassa meg Lorenre, mivel az összecsengett a népszerű svéd színésznő, Märta Torén nevével.

Jean Reno — Juan Moreno y Herrera Jiménez

Fotó: AFP / Michal Cizek

A francia színész Casablancán született. Családja 1960-ban költözött Franciaországba, és itt lett Juan Moreno y Herrera Jiménezből Jean Moreno. A színész később vezetékneve első két betűjét is elhagyta, és a Jean Reno nevet kezdte el használni.

Winona Ryder — Winona Laura Horowitz

Fotó: AFP / Valerie Macon

Cynthia Palmer és Michael Horowitz lánya édesapja egyik kedvenc soul- és rockénekesétől, Mitch Rydertől vette a nevét.

Hulk Hogan — Terry Gene Bollea

Fotó: AFP / Fayez Nureldine

Terryt 1978-ban Lou Ferrignóval, a Hihetetlen Hulk című tévésorozat címszereplőjével együtt meghívták egy talkshow-ba, és a pankrátor bizony sokkal nagyobbnak látszott Ferrignónál. A Hogan utónevet a promóterétől, Vincent James McMahontől kapta.

Vin Diesel — Mark Sinclair

Fotó: AFP / Angela Weiss

A népszerű színész már 17 éves korában is nagynövésű srácnak számított. Még kidobóemberként is dolgozott egy nightclubban. Akkortájt vette fel a Vin Diesel nevet, és a fejét is azóta borotválja rendszeresen.

Whoopi Goldberg — Caryn Elaine Johnson

Fotó: AFP / Valerie Macon

A színésznő gyerekkorában kapta a Whoopi becenevet: az iskolatársai szellentőpárnának (whoopee cushion) hívták. Vezetéknevét édesanyja javaslatára változtatta meg.

Ben Kingsley — Krishna Pandit Bhanji

Fotó: Charlie Triballeau

Ő a ’70-es évek végén vette fel a Ben Kingsley művésznevet, mivel úgy gondolta, eredeti nevével soha nem lesz majd sikeres. Apja, Rahimtulla Harji Bhanji a Benji és a King Gloves beceneveket is ráaggatta, a színész pedig ezeket használta fel új neve megalkotásához.

Miley Ray Cyrus — Destiny Hope Cyrus

Fotó: AFP / Angela Weiss

Az énekesnő mindig is mosolygós lány volt (ami angolul smiley), így elkezdték Miley-nak becézni. Középső nevét, a Rayt nagyapja, a demokrata politikus Ronald Ray Cyrus iránti tiszteletből vette fel.

