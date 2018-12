Gondolnak a gyermekekre: meleg ebédet kérhetnek

A debreceni önkormányzat fenntartásában lévő óvodák december 27-28-án zárva lesznek. Az ügyeletet a Faragó Utcai Óvoda biztosítja. Azért csupán egyetlen intézmény, mert a szünet két munkanapjára az önkormányzati fenntartású óvodákból mindössze 8 gyermek számára igényeltek felügyeletet. Ugyanolyan feltételekkel biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását, étkeztetését, mintha a saját intézményében lenne a gyermek, ezért külön költségtérítést nem kell fizetnie a szülőknek. Az ügyeletes óvodában a gyermekeket egy csoportban helyezik el, két óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik velük. A kicsik által megszokott napirend szerint biztosítanak szabad játékot, mesélést, zenehallgatást, mozgásos tevékenységeket, s napi levegőzést. Iskolai gyermekfelügyeletre Debrecenben igény nem jelentkezett, így várhatóan minden iskolás a családjával tölti a téli szünet tanítás nélküli napjait – tájékoztatta a Naplót a polgármesteri hivatal.

Az önkormányzat feladata nem ér véget a gyermekek szünetben való elhelyezésének biztosításával, meleg ebédet is nyújt azoknak, akik erre jogosultak és az igényüket jelezték. Az étkezésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. Idén mintegy 151 gyermek, nyolc helyszínen fogyaszthatja el vagy veheti át ételhordóban az ebédet.

A megye más városaiban is

A hajdúszoboszlói önkormányzat egészségügyi, szociális irodavezető-helyettese, Dede Erika a Napló kérdésére elmondta, a város a téli szünet alatti két munkanapon, december 27-28-án biztosít meleg ebédet 5 hónapos kortól minden rászoruló gyermek számára, tehát azoknak is, akik semmilyen intézménybe nem járnak. Az étel a város két pontján, a Szép Ernő Kollégiumban és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában vehető át. Az önkormányzat a szünet előtt két héttel küldte ki a nyilatkozatokat, amelyben a szülők igényelhetik az ellátást, s ezt idén télen 120 gyermek szülei meg is tették.

Hajdúböszörmény területén is van lehetőség meleg ebédet kérni december 27-én, 28-án és január 2-án. Az önkormányzat a szünidő alatt a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Koláné dr. Markó Judit, Hajdúböszörmény jegyzője arról számolt be, 58 gyermek szülei éltek a lehetőséggel, ők több helyszínen vehetik át a bedobozolt ebédet. A jegyző hozzátette, a szünidei ellátás rendszere nyáron is működik, ám olyankor többen szokták igénybe venni. Megtudtuk, hogy a városban biztosítanak óvodai gyermekfelügyeletet is. Az óvodavezetők feladata felmérni, van-e rá igény, de – a korábbi évekhez hasonlóan – senki nem jelentkezett. Koláné dr. Markó Judit szerint ennek az az évek óta működő gyakorlat is lehet az oka, hogy az ovikban nincsen őszi és tavaszi szünet, ezért a szülők tartalékolhatják szabadságukat a karácsonyi időszak néhány napjára.

PtkI

