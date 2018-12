Gombhoz a kabát – a nyerő zenei négyes

Évi 1 millió dollár. Őrült sok pénz. És mennyi hangszert lehetne ebből venni és micsoda színpadi show-t összehozni. Ez is megfordult a négyfős zenekar tagjainak fejében, amikor kipattant az ötlet, hogy ezen a néven fognak játszani.

Zenekar története

A próbák már folytak egy ideje, és ezúttal rendhagyó módon a gombhoz készült a kabát. Kaiko, a Led zenekar énekese ugyanis írt egy albumnyi privát dalt, sajátos hangulatú melódiákkal és szövegekkel. A Csokiverzum című lemez elérhető az interneten is, ám Kaiko úgy érezte, színpadra kellene állítani a zenét, és ehhez társak kellenének. Az ötletet tett követte, és pillanatok alatt összeállt egy igazi szupergroup, melynek tagjai több helyen bizonyítottak már. A dobok mögé Kaiko régi zenésztársa, Karakas Évi ült be, akivel együtt dolgoztak a Karc zenekarban, s most éppen a Trouble Time kötelékében veri a bőröket. Basszusgitárt a Rocksuliból ismerős Takács Tamás akasztott a nyakába, aki egyébként a remek zenét játszó, debreceni Privát Affér gitárosa. Adta magát a Led zenekar szintisének felkérése: Mr. M. örömmel bólintott, hogy szívesen beszáll a négyesbe. Kaiko, azaz Komódi Károly pedig énekes-gitárosként állt a társaság élére. A név hiányzott még, de egy alkalmi, szelfibotos fotózáson az is megszületett: Évi 1 Millió Dollár.

Tervek

A dalok egyszerre rockosak, erőteljesen pszichedelikusak, de van bennük szarkaz­mus és érzelem is rendesen. A zenekar állítja, hogy a végeredmény lényegesen más lesz, mint az interneten hallható album, sokkal élőbb, merészebb. Terveik szerint nem először léptek színpadra december 14-én a Simonffy utcai Ifiházban. Szeretnék folytatni és elvinni ezt a zenét, ezeket a dalokat minél több emberhez.

– Becsi Etelka –

