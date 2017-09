Gólparádé Tisza módra a Magyar Kupában

– Szimpatikus csapattal küzdöttünk meg, melynek a szurkolói igazi futballhangulatot teremtettek, olyan fílingje volt a meccsnek, amilyet jó néhány NB I-es találkozón sem lehet tapasztalni. Remek derbit játszottunk, jól is teljesítettünk, aminek hála nagyarányú sikert könyvelhettünk el – ez a jövőre nézve bizakodásra adhat okot – emlékezett vissza Tisza Tibor, a DVSC csatára a szerda délutáni Magyar Kupa összecsapásra, melyet 10–1-re nyert meg a Loki a Csongráddal szemben. A debreceniek győzelméből jócskán kivette a részét Tisza, hiszen az asszisztok mellett öt gólt jegyzett.

A piros-fehéreknél az MK-meccsen főként azok kaptak szerepet, akik a bajnokikon ritkábban lépnek pályára, illetve a cserék között fiatal, saját nevelésű játékosok szerepeltek, akik az U19-es korosztályos együttesünk tagjai. Mint ismert, Tisza Tibor a nyáron tért vissza a DVSC-hez, ám azóta nem sokszor jutott szerephez.

– Egy támadónak mindig jó érzés, ha gólokat tud szerezni, ám ehhez a társak segítsége is kell, így volt ez most is.

Teszem a dolgom, és mikor lehetőséghez jutok, próbálok maximálisan helytállni.”

A bajnoki rajt előtt nem sokkal dőlt el, hogy újra Loki-szerelést öltök magamra, így nem tudtam együtt végigcsinálni a felkészülést a csapattal. Ugyanakkor Bandi bá’ (Herczeg András – a szerk.) biztosított róla, hogy számít rám, próbálok minél jobb formába kerülni, és visszaverekedi magam az alapemberek közé – fogalmazott a rutinos labdarúgó.

Érdeklődtünk, milyen célokkal vágott neki a kupának a Loki. Tisza elmondta, az MK-ban és a bajnokságban is lépésről lépésre haladnak, mindig a következő feladatra koncentrálnak, ezzel együtt persze szeretnének minél tovább jutni. Most például a szombati, Puskás Akadémia elleni mérkőzésen akarnak olyan produkcióval előrukkolni, melynek hála tovább nyújthatják győzelmi sorozatukat.

HBN

