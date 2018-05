Gól nélkül nem lehet meccset nyerni

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdőnél többen is arról beszéltek, hogy akár egy bajnoki döntővel is felér a Mezőkövesd elleni szombati összecsapás. Ehhez képest borzalmasan indult a meccs: fél perc telt el a kiesési rangadóból, amikor Cseri jobbról középre ívelte a labdát, Koszta pedig hat méterről a kapuba bólintott. A gól megfogta a vendégeket, időbe telt, mire a balmazújvárosiak összeszedték magukat. Nem voltak sikeresek a kontratámadások, a hirtelen bekapott gól után a védekezésbe is csúszott hiba. Az első félidő gyakorlatilag a hazaiaké volt. Horváth bravúros védéseit Matyóföldön is megcsodálhatták: először Szalait hozta zavarba a hálóőr egy ígéretes helyzetnél, majd Bognár lövésénél védett hatalmasat Horváth.

A helyzetek megvoltak

A második játékrészben a kövesdiek semmi mást nem akartak, csupán tartani az eredményt, és a labdát. Ez persze érthető is, hiszen égető szüksége volt a pontokra a sárga-kékeknek is. Viszont vendég oldalon mintha egy egészen más Balmazújvárost láttunk volna, mint a szünet előtt. Előbb Andrics lőtt kapufát, majd Tamás lövése ment fölé. Ment előre az újvárosi gárda, küzdöttek a fiúk. Ám a góllövés ismét nem ment, 1–0-ra nyert a Kövesd.

Győzelmével elmozdult a kiesőzónából a borsodi gárda, az újvárosiaknak pedig három mérkőzésük maradt mindössze arra, hogy kiharcolják az első osztályú szereplés folytatását. Szombaton megyei rangadó vár Horváth Ferenc tanítványaira, 17 órától a DVSC vizitál a narancssárga-feketéknél.

HBN

A tények

Mezőkövesd Zsóry-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0 (1-0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 2312 néző, v.: Szőts (Farkas B., Medovarszki– Molnár A., Zierkelbach)

Mezőkövesd: Dombó – Farkas D., Pillár, Katanec, Szalai A. – Cseri (Mlinar, 78.), Szeles, Iszlai, Bognár I. (Oláh B., 90.) – Drazic (Novák, 80.), Koszta. Szakmai igazgató: Tóth László

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. – Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda S. (Zsiga, 74.), Sigér D., Majszuradze (Arabuli, 60.), Haris – Rudolf (Erdei, 77.), Andrics. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gól: Koszta (1–0) az 1. percben

Sárga lap: Rudolf, Sigér D., Dombó

Mesterszemmel

Horváth Ferenc: Az egészben az a legbosszantóbb, hogy egy perc alatt háromszor is labdát veszítettünk. Két ellentétes félidőt láthattunk egyébként, az elsőt a Mezőkövesd uralta, és irányította, a másodikat mi. A gól billentette a kövesdiek javára a találkozót, ők képesek voltak gólt lőni, mi nem. Mindig abban reménykedünk, hogy majd a következő meccs, de itt már kevés a fogadkozás, cselekedni kell. Az biztos, hogy a végsőkig küzdeni fogunk a bennmaradásért.

Tóth László: Kiélezett, küzdelmes mérkőzés volt. Megmondom őszintén, hogy az első percben nem is gondoltam, hogy megszületett a végeredmény. Nagyon fontos ez a siker számunkra, nagy lépést tettünk a bennmaradás felé, de még közel sincs vége.

