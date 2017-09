Gladiators: vereség, de biztató jelek a nyitányon

Sok fiatal élete első megmérettetésére készült, ráadásul nem kis kihívás várt rájuk, mivel a tavalyi ezüstérmessel kellett megküzdeniük idegenben. Ettől függetlenül nem játszottak megilletődötten a főként U17-eseket felvonultató Gladiátorok. A mindössze 15 éves Kunkli Lászlónak irányítóként remek meglátásai voltak, és elkapóit többször is hajszálpontosan szolgálta ki. A vezetést mégis futásból szerezték meg az arany-fekete ifjak, Németi Soma 7 yardról középen több szerelési kísérletet kikerülve ért be az end zone-ba (0-6). A Steelers szinte azonnal egyenlíteni tudott, de az első negyed mégis vendégelőnnyel zárult, miután Kovács Ádám értékesített egy mezőnygól kísérletet (6-9). A második negyedben viszont az acélvárosiak kihasználták a Gladiators játékosok hibáit és két touchdownnal a félidei szünet előtt már 20-9-re vezettek.

A folytatásban a Gladiátorok visszajöttek a meccsbe. Németi Soma 60 yardos visszahordásával kedvező pozícióba kerültek a vendégek, majd végül az eddig remekül teljesítő Boruzs Kevin – két sikeres első félidei hosszú elkapást követően – a harmadik negyedben egy 4 yardos Kunkli-passzt váltott TD-re (20-15). A védelem viszont nem tudta továbbra sem feltartóztatni a Steelers-t, amely szép elkapásokkal és futásokkal ujabb két hatpontost szerzett: 34-15. A mérkőzésnek ez is lett a végeredménye, így vereséggel kezdődött a szezon a Gladiators számára, viszont már biztató jeleket mutatott a csapat a labda mindkét oldalán. A kapott pontok ellenére a második félidőben a védelem is összeszedettebb volt, Máté Sándor Máté például több fontos pillanatban is szerelni tudott, illetve egy labdaszerzése is volt.

„Ebben a korosztályban minden mérkőzés és minden play tanulságos számunkra” – kezdte értékelését Szűcs Botond vezetőedző. – Igazság szerint a fineszre, a technikára tanítottuk a srácokat, viszont most sokkal több hangsúlyt kell majd helyezni az ütözésekre is. Gyakorlatilag egy új rendszert akarunk bevezetni, egy marék playjel jöttünk Miskolcra. Viszont garantálom, hogy a következő mecsre már bővebb repertoárral készülünk. Németi Soma nemcsak az U19-es, de az U17-es korosztályban is kiemelkedő lehet. Úgyszintén az irányítónk, Kunkli Laci, aki fiatal kora ellenére remek teljesítményt nyújtott. Haladunk, de még rengeteg munka vár ránk.

A Gladiators U19-es csapata legközelebb a Cowbells együttesét fogadja, ám a programban feltüntetett időpont változni fog. Viszont szeptember 17-én a címvédő U17-es alakulat Tatabányára utazik a korosztályos bajnokság 1. fordulójára.

– Makranczi László –

A tények

Miskolc Steelers-Gladiators 34-15 (6-9, 14-0, 14-6, 0-0)

Gladiators-pontszerzők: Boruzs Kevin, Németi Soma 1-1 TD, Kovács Ádám 1 FG.

