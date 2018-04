Gladiators: Titánok érkeznek a Hajdúságba

Egy hónapot pihenhetett rá Szűcs Botond gárdája következő mérkőzésére. Az esős és viharos első összecsapáson a cívisvárosiak győzelmet ünnepelhettek a Budapest Cowbells 2 otthonában (16-6). A jó oldala ennek a sikernek, hogy a Gladiátorok nem lőtték el az összes puskaporukat az eső miatt, ami nehézséget jelenthet a Titánok edzői stábjának a felkészülésben. A Gladiators irányítója Molnár Gábor viszont remek teljesítményt nyújtott visszatérése utáni első találkozóján, hiszen többek között két touchdownpasszt is kiosztott U17-es bajnok elkapójának, Boruzs Kevinnek. A védelem pedig régi fényében tündökölt, rendesen megnehezítette a Kolomposok dolgát.

Most a Gladiators defense-re több munka várhat, miután a Budapest Titans támadósora sem gyenge annak ellenére, hogy első idei összecsapásukon a Titánok 21-0-ra kikaptak a Szombathely Crushers-től. A támadófalat két importjátékos is erősíti, az amerikai Bryan McCullough és az angol James Connolly, akik irányítójuknak elég időt tudnak adni a gondolkodásra. Emellett több fiatal tehetségük is van, akik ősszel megvillantották már tudásukat nem csak a korosztályos bajnokságban, de a válogatottban is.

„Nehéz volt az ellenfélből a felkészülés, mert hozzánk hasonlóan idén még csak egy meccset játszottak, valószínűleg ott még nem mutattak meg mindent” – vélekedett a Titánokról Szűcs Botond vezetőedző. – „Ettől függetlenül amennyire lehetett felkészültünk belőlük. A Gladiators mostani állapotában a legfontosabb, hogy minden meccsen fejlődjünk. Ez a célunk a Titans ellen is. Befelé figyelünk, a saját rendszerünket tökéletesítjük. Egyértelműen komoly erősítést jelentenek számukra az import játékosok. Ettől függetlenül szeretnénk jó játékkal előrukkolni, tovább haladva a sikeressé válás útján.”

A Gladiators-Budapest Titans mérkőzés április 29-én lesz 15 órától Nyírábrányban, a Határőr utcai pályán. A meccsre a belépés ingyenes.

– Makranczi László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA