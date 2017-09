Gladiators: nagy előrelépés védekezésben, de vereség lett a vége

Volt bőven hiányzó a védelemben a Gladiátoroknál a vasárnapi összecsapás előtt, így nagy teher hárult az együttesre a kemény futójátékkal rendelkező Kolomposok ellen. A falembereknek például mind a támadó-, mind a védősorban kellett játszaniuk. Ettől függetlenül jól bírták a nyomást, a fővárosiakat és jászberényieket összefogó vendégek nehezen tudtak előre haladni a pályán. Spolarics Jaroszlav több fontos passzt is leütött, Toronyai Dávid interceptiont is jegyzett, illetve Máté Sándor Máténak is több szerelése volt. A vezetést mégis a Cowbells szerezte meg, irányítójuk 1 yardra a gólvonaltól becsempészte a labdát az end zone-ba (0-6). Nem szeppentek meg ettől az arany-fekete ifjak és próbáltak minél nagyobb nyomást gyakorolni az ellenfélre. Az első pontokat a védelem szerezte meg. Néhány másodperccel az első félidő végét jelző sípszó előtt a Kolomposok visszaszorultak saját end zone-jukhoz, ahol Németi Soma a védőfalat megkerülve szerelni tudta az irányítót, ami két pontot ért 2-6.

A második játékrészben is kiélezett csatát vívott a két alakulat. A Gladiators többször is közel jutott ahhoz, hogy touchdownt szerezzen, Németinek remek futásai voltak, mellette pedig Boruzs Kevin, Gyarmati Patrik és Zsurka Kristóf látványos elkapásaival is lopkodták előre a yardokat a hazaiak. Viszont többször, negyedik kísérletre sem sikerült bevinni a labdát a végzónába. A defense azonban ismét nagyot alkotott és a harmadik negyedben megfordította az állást. Máté Sándor Máté kikapta a futó játékos kezéből a labdát és a megszerzett malacbőrrel meg sem állt az end zone-ig (8-6). Az utolsó játékrészben a támadósor szép akciósorozata a Gladiators-t egészen a vörös zónáig repítette. Viszont itt Németi Soma kezéből kiütötték a labdát, amire le is csaptak a vendég védők. Ezt kihasználva futójátékkal indultak meg a Kolomposok, amivel az órát is lassan lepörgették. Egy perccel a vége előtt ismét az irányító vitte be a játékszert a pontszerző területen belülre, ami egyben győzelmet is ért. Ezzel 12-8-as vereséget szenvedtek a Gladiátorok, így egyre jobban halványul a rájátszásba jutás esélye.

„Nem az ellenfél vert meg minket, hiszen úgy érzem, sem fejben, sem fizikálisan nem voltak jobbak, mint mi” – értékelte a találkozót Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – Sokat hibáztunk, ami annak köszönhető, hogy a srácok nagy része oda-vissza játszott. Viszont akik eljöttek, szívüket, lelküket és akaratukat magukkal hozták. Ebből lehet építkezni. A vereség ellenére pozitívan éltük meg ezt a meccset. A védelmi rendszerünket megváltoztattuk. Így azoknak a játékosoknak jobb lett, akik könnyebben szerelnek. Nem kell ezeket a srácokat motiválni egy vereség után, hétről hétre látszik rajtuk, hogy fejlődni akarnak. A Tigers ellen a következő fordulóban győzelmet szeretnénk szerezni a hazai közönségnek – tette hozzá.

A következő mérkőzésre nem kell sokat várni, mivel október 1-jén, vasárnap Debrecenben, a Gázvezeték utcai salakstadionban keleti rangadót játszanak az arany-fekete ifjak a Nyíregyháza Tigers-zel 14 órától.

– Makranczi László –

A tények

Gladiators-Cowbells 12-8 (0-6, 2-0, 6-0, 0-6)

Pontszerzők: Máté Sándor Máté 1 TD, Németi Soma 1 S.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA