Gladiators: a parádés védekezés nem volt elég a győzelemhez

Nem várta jó előjelekkel az arany-fekete gárda a Kolomposok elleni összecsapást. Szűcs Botond vezetőedző sok sérülttel és hiányzóval számolt, emellett adminisztrációs hiba miatt nem léphetett pályára Roják Richárd futó, aki tavaly a Divízió I-ben az év támadójátékosa volt. Az offense nem is kezdett jól a találkozón, nehezen tudott belelendülni a játékba. Az első negyedben a védelem parádézott inkább. Várady Péter és Varga Renátó remek teljesítménye nemcsak az első játékrészben, hanem végig kitartott. A folytatásban már Hartai Gábor is riogatta az ellenfél támadóit, egy mezőnygól kísérletet is blokkolt, de a védők nem tudták végig feltartóztatni a hazaiakat, akik egy futott touchdownnal szerezték meg a vezetést (0-7). A Gladiators offense eddig hatástalannak bizonyult.

A második félidőre irányítót váltott a hazai gárda. Az új adogató játékossal veszélyesebbé vált a Cowbells 2 passzjátéka. A Gladiátorok azonban főleg futássokkal próbálkoztak, ami hatásosnak bizonyult, Uri-Kovács István szépen lépdelt előre. Viszont közel a Kolomposok end zone-jához elvesztette a labdát és utána vissza sem tudott térni agyrázkódás gyanúja miatt. A megszerzett malacbőrt pedig pontokra váltották a vendéglátók egy 75 yardos elkapott TD-vel (0-14). A támadósor ezek után tovább próbálkozott, de nem volt elég átütőerő az offenzívákban. Az utolsó játékrészben sem változott a képlet. A fővárosiak egy újabb elkapott touchdownnal és a sikeres extrával beállították a 21-0-s végeredményt.

Fotó: Király Etelka

A Gladiators offense gyengén muzsikált a mérkőzésen. A védelemben viszont több játékos is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Hartai Gábor, Várady Péter, Varga Renátó és Kis Lóránt remekül végezték a dolgukat a pályán, azonban ez nem volt elég, hogy a Gladiátorok győzelemmel nyissák a Divízió I-es szezont.

A védelmünk hozta, amit már megszokhattunk tőle, a srácok kőkeményen ütköztek, és sok labdát szereztek” – értékelte a mérkőzést Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – „A támadósorunk egyáltalán nem működött. Nem lehet ennyiszer eladni a labdát, a futásainkat is nullán tartotta az ellenfél. Nagyon sokat kell javulnunk a következő meccsig. Lehet, hogy az egész szezont is át kell értékelnünk.”

Legközelebb, a Gladiators másodikszámú együttese lép pályára a Divízió II-ben. Április 8-án a Jászberény Wolverines látogat a debreceni Gázvezeték utcai salak Stadionba.

– Makranczi László –

Budapest Cowbells 2-Gladiators 21-0 (0-0, 7-0, 7-0, 7-0)

