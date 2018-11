Gigantikus bulit csapott a Nightwish Budapesten

Virtuóz billentyűs­játék, mennydörgésszerű dobszólók, gyomorremegtető basszusgitárfutamok, többnyire lágy, operaszerű női énekhang, no meg mindehhez esztétikai élményt is nyújtó, a koncert hangulatát kimaxoló háttérképek és filmbejátszások – ezt hozta el a Nightwish európai koncertturnéja keretében a fővárosba.

Hatalmas show

Az, hogy a 22 éve alakult, világhírű szimfonikus rockot – sokak inkább operametálnak mondják a zenéjüket – játszó együttesnek rengeteg rajongója van, mutatta a telt ház a sportarénában. A küzdőtéren leginkább fiatalok, a lelátókon főleg a középkorosztály tombolt, tapsolt, vagy éppen csak a ritmust dobolta a lábával.

A színpadról pedig sorjáztak a Nightwish egykori és közelmúltbeli ismert dallamai. A vetített képek, filmek pedig a sarkvidéki hómezőktől a ködös erdőn át az izzó lávafolyamig, számos helyszínre elrepítették a koncertlátogatókat.

Természetesen volt előzenekar is (ők a Nightwish-turné állandó fellépője), az ugyancsak finn Beast in Black, amely a remek zenéje mellett azért is érdemel említést, mert Molnár Máté személyében a csapatnak magyar basszusgitárosa van.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Idén indult a Nightwish új, világ körüli turnéja, mely a tervek szerint 9 hónapon át tart majd, és Észak-Amerikában kezdődött, 34 állomással. A turné első európai helyszíne Tallinn volt májusban.

A zenekarról

A történet 1996-ban indult: Tuomas Holopainen ebben az évben rakta össze azt a három dalból álló demót, ami hozzásegítette a zenekart első lemezszerződéséhez. Húsz évvel, több mint 2000 koncerttel és 8 millió eladott lemezzel később, napjainkban a Nightwish a legnagyobb metalzenekarok egyike. A két évtizedes évfordulót ünnepelve a zenekar kiadója, a Nuclear Blast egy kétlemezes válogatást ad ki jövő márciusban: a Decades című anyagon a zenekar pályafutásának legismertebb dalait gyűjtik össze.

Tarja Turunen kiléptetése előtt az ő operaénekesi hangja miatt nevezték a zenekart az operametál legnagyobb képviselőjének. Szimfonikus metálnak is mondják, de ez is megingott mára, hiszen Tarja már nincs az együttesben, viszont az 51 tagú brit szimfonikus zenekar megmaradt az új albumon is, sőt az Imaginaerum kétlemezes kiadásán az egyik lemez a számok instrumentális (ének nélküli) változatait tartalmazza. Szinte teljesen leváltotta a szintetizátorhangzást, ami a zenekar kezdeti időszakára oly jellemző volt. A második énekesnő, Anette Olzon inkább nép- és popzenei hangzású énekhanggal rendelkezik.

Decades, vagyis Évtizedek a fantázianeve a Nightwish 2018-as koncertsorozatának is, aminek keretében a zenekar különleges, ritkán hallható korai dalokkal is készül, és ezeket ráadásul egy-egy csavarral adják majd elő, így a rajongók és a zenészek számára is izgalmas, új élményt kínálnak ezek az esték.

Ráadásul az átdolgozások kifejezetten erre a turnéra készülnek, vagyis később nem hallhatjuk majd élőben ezeket a különleges előadásokat.

HBN

