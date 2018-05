GE a DE-n: helyzetbe hozzák a KKV-kat

A Debreceni Egyetem Szenátusa márciusi ülésén határozott az egyetem karok közötti oktatási-kutatási koordinációs és oktatást támogató, valamint oktatási feladatokat is ellátó új intézet létrehozásáról. A Mérnöki és Üzletfejlesztési Innovációs Intézet elsődleges célja az egyetemen folyó mérnöki, műszaki, gazdaságtudományi, menedzsment és informatikai képzések összehangolása az ipari igényekkel. Emellett szerepet vállal az akadémiai és vállalati szektorok együttműködésének erősítésében, az egyetemi kutatások innovációs és üzleti irányú fejlesztésében, valamint elősegíti a hazai és külföldi üzleti élet szereplőinek aktív bevonását.

Az új intézet a Debreceni Egyetem kiemelt fókuszterületeinek erősítéséhez is támogatást nyújt. Oktatási és kutatási struktúrájának középpontjában a műszaki, energetikai területhez, valamint az egészségiparhoz köthető kutatási és oktatási témák állnak, különös tekintettel a mesterséges intelligencia, a diagnosztika és a digitális egészségügyi megoldások legújabb trendjeire. A duális képzések fejlesztésében, a duális képzési partnerek számának bővítésében is közreműködő egység a GE május 11-ei, pénteki Beszámolói Fórumán mutatkozik be a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán.

Magyarországon a KKV-szektor alkalmazza a munkavállalók legnagyobb részét, ugyanakkor hozzájárulása a GDP-hez alacsony. Ezért az ágazat versenyképességének és digitális képességeinek fejlesztése a kormány és a nemzetközi nagyvállalatok közös érdeke.

A rendezvényen több mint 100 cégvezető, tulajdonos, beszerzési vezető és meghívott vendég vesz részt. A program célja a magyar KKV-k tájékoztatása és felkészítése arra, hogy az olyan globális társaságok beszállítóivá váljanak, mint a GE, amely képes több árut és szolgáltatást vásárolni a magyar KKV-któl, és bővíteni kívánja beszállítói körét a közép- és kelet-európai régióban.

A GE a fenti célkitűzéseket szem előtt tartva szervezi meg konferenciáját, együttműködve a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve a Debreceni Egyetemmel. A rendezvény célja azon lehetőségek feltárása, amelyek segítik a magyar KKV-kat abban, hogy jobban tudjanak integrálódni a globális gazdasági folyamatokba.

A program keretében a KKV-k vezetői közvetlenül a GE beszerzőitől tájékozódhatnak arról, hogy milyen adminisztratív, minőségi, informatikai és szállítási szempontoknak kell ahhoz megfelelniük, hogy egy olyan globális nagyvállalat, mint a GE beszállítói lehessenek, mindemellett pedig tájékoztatást kaphatnak arról is, hogy ténylegesen milyen nemzetközi és helyi projektekhez kapcsolódhatnak. Ezek egyike a Paks II. projekt, amelyhez a GE szállítja a gőzturbinákat, turbógenerátorokat és segédüzemi berendezéseket. A projekt megvalósításában a GE a lehető legnagyobb mértékben kíván építeni 1.300 minősített magyar beszállítójára.

A GE több mint 30.000 beszállítótól vásárol közvetlenül árukat és szolgáltatásokat világszerte, beszerzéseinek értéke pedig eléri a 70 milliárd USD-t, ami megfelel 124,3 milliárd dollár értékű magyar GDP 50%-ának. A vállalat európai beszerzéseinek értéke 9 milliárd dollár, amelyből 1,7 milliárd dollár a közép- és kelet-európai beszerzések értéke.

– Debreceni Egyetem –

