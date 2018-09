Gázkazán csere: milliós tétel is lehet

Már attól is fejüket fogják a magyar családok, hogy egy egyszerű beüzemelésre is heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre, de az igazi hidegzuhany akkor jön, ha a szakember szerint menthetetlen a régi típusú gázkazán, olvasható a portfolio.hu oldalon. A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete szerint ötszázezer háztartást érint az új szabályozás; ha pedig elkerülhetetlen a csere, milliós tétel is lehet a procedúra.

Egyeztetés a szerelőkkel

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, az idei évben is háztartások tömege hagyta az utolsó pillanatra gázüzemű fűtési rendszerének ellenőrzését, emiatt pedig (illetve az általános szakemberhiány miatt) csak hetekre előre lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel. Sőt, a roham miatt komoly áremelkedésre számíthatnak a családok: kiszállási díjtól függően 15-30 ezer forint között mozog most egy általános ellenőrzés.

Az őszi lehűlés miatt már ez a néhány hetes várakozás is kellemetlen lehet a háztartásoknak (főként, ahol kisgyermek is van a családban), de az igazi hidegzuhany sokaknál csak a szerelő megérkezése után jön. Ha ugyanis már menthetetlen az évtizedekkel ezelőtt beszerelt készülék, hosszadalmas, és méregdrága procedúra veszi kezdetét. Azon túl ugyanis, hogy új készüléket kell venni, az új előírások szerint ez kizárólag kondenzációs kazán lehet.

Gravitációs gyűjtőkémény

A kazáncsere-rendelet értelmében 2016. július 1-jétől kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. Ez alól az egyéni fűtési rendszerrel rendelkező családi házak és lakások már az elmúlt két évben sem bújhattak ki; az olyan társasházi lakások viszont, amelyek gravitációs gyűjtőkéménnyel rendelkeznek, 2018 őszéig türelmi időt kaptak.

Kormányrendelet viszont nem rendelkezik, tehát 2018. szeptember 26-ától már minden lakóingatlanra vonatkozik a gázkazánok telepítésére, vagy cseréjére vonatkozó előírás. Sőt, a most hatályba lépő rendelkezések szerint a gyártóknak meg kell szüntetniük a magyar piacon 2017 februárjában megjelenő, turbós kazánok helyére kémény-átalakítás nélkül felszerelhető turbo kondenzációs ErP kazánok forgalmazását. Így az előírást már ezzel a megoldással sem lehet kijátszani; hiába próbálkoztak ezzel többen is korábban (azoknak persze nem kell leszerelniük, ahol van már rá engedély).

Méregdrága lesz a csere

A szabályozás viszont komoly gondot jelenthet azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéstermék-elvezetés gyűjtőkéményen vagy úgynevezett ALU egyedi füstgázelvezetésen keresztül történik. Ugyanis a szabály értelmében, ha a ház egyik lakójának régi típusú kazánja elromlik, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere- és kéményátalakítás költségét, mert gyűjtőkéménybe csak azonos típusú készülékek köthetők be. A Magyar Gáz­ipari Vállalkozók Egyesülete korábban úgy számolt, hogy a hazai társasházak 95 százaléka nem rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, számszerűsítve ez azt jelenti, hogy 90 ezer műszakilag problémás kéményt kellene azonnal lecserélni, amely összesen ötszázezer háztartást érint. Korábbi kalkulációk szerint egy 40 lakásos társasháznál a kéményfelújítás költsége 150-250 ezer forintos tétel, háztartásonként! Viszont, ha valaki önálló kéményen van, akkor a költségek sem oszlanak meg. Egyéni kialakítás esetén az új készülék (alaphangon 250-300 ezer forint), a kémény átalakítása (alapdíj min. 50-60 ezer forint, utána folyóméterenként 10-15 ezer forint), na meg az engedélyeztetés (a kéménybélelés engedélyezésén túl, a tüzelő berendezés működési elvének változása miatt gáztervre is szükség van) akár bő 1 millió forintba is fájhat, és akkor az egyéb felmerülő gikszerekről (a készülék cseréje közben például kiderül, hogy a gázcsöveket is ajánlott cserélni a lakásban) még nem is beszéltünk.

