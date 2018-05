Gazdára talált Lukács Laci autója

Idén ötvenéves Magyarország legnépszerűbb rockzenekarának frontembere Lukács Laci. A Tankcsapda alapítója 33 éve kötelezte el magát a zenei pálya mellett, a ma is töretlen népszerűségnek örvendő zenész munkáját korábban már Artisjus- és Emerton-díjjal is elismerték, legutóbb április 11-én Debrecen város közgyűlése Pro Urbe-díjban részesítette. Lukács Laci azonban nem csak kapni szeret, hanem adni is. A Tankcsapda zenekar támogatóinak segítségével most saját személygépjárművét ajánlotta fel egy arra érdemes személynek. A Legyél Rocksztár program célja az volt, hogy olyan helyre kerüljön az autó, amivel a kiválasztott személy valami jó ügyet segít és már korábban is megmutatta áldozatkészségét. A feltételek között szerepelt, hogy valamilyen formában kötődni kell a Tankcsapdához és csak mást lehetett javasolni, saját magát senki nem jelölhette. Április 23-ig 838-an jelentkeztek a felhívásra. A rekordszámú jelentkezőből öten jutottak a döntőbe, a nyertes a négy tagú zsűri döntése plusz a közönségszavazatok alapján, a szentesi Földvári Nagy Zsuzsanna lett.

Fotó: Tankcsapda

– Úgy gondolom, nagyon jó helyre került az autóm – nyilatkozta az esemény záró sajtótájékoztatóján Lukács Laci. – Nehéz döntés volt, hiszen mind az öt jelölt megérdemelte volna, ők valamennyien a saját területükön nagyon értékes munkát végeznek. Végül Földvári Nagy Zsuzsira esett a választásunk, aki hosszú évek óta vezeti a Koraszülöttekért Országos Egyesületet és előadásokat tart a témában, weboldalt szerkeszt – mondta az énekes.

A győztes az autó mellett további ajándékokban is részesült. A friss autótulajdonos mellett minden döntőbe jutott jelölt átvehetett egy ajándékcsomagot, az állatmentéssel foglalkozó Lábodi Szilveszternek pedig Lukács odaajándékozta az egyik basszusgitárját.

A „Lukács fél évszázad” jubileumi eseménysorozatnak ezzel még közel sincs vége. A nyári fesztiválok után, december 31-ig további meglepetések várhatóak.

