Gazdag tárlatra invitálnak Kenderesen

A nagy forgalmú négyes számú főúton a Kenderesen átutazókat táblák emlékeztetik arra, hogy az 1868. június 18-án született vitéz nagybányai Horthy Miklós szülőföldjére érkeztek. A ma már várossá előlépett kis település múltját, jelenét és jövőjét is nagymértékben meghatározza a Horthy családhoz való kötődés.

Tisztelgés a flotta előtt

A városba látogató megtekintheti a barokk stílusú Horthy kastélyt, a hősök ligetét, a temetőbeli kriptát, a műemlék református és katolikus templomot, a Nemzet Székely kapuját. Napjainkban igazi alföldi érdekességként az egykori császári és királyi hadiflotta emlékeit is megcsodálhatja azon a kiállításon, melyet nyugalmazott tengerészek álmodtak Kenderesre.

A városháza melletti utcában, az egykori kultúrházban látogatható kiállítás tisztelgés a hadiflotta egykori főparancsnokának élete előtt, akinek szeretete és lelkesedése a tengerészet iránt soha nem szűnt meg, mint Magyarország kormányzója is büszkén viselte a tengernagyi egyenruhát. A vitéz Dávidházy András hosszújáratú tengerészkapitány és társai gyűjteményéből összeállított kiállítás fényképek, hajó makettek, leírások, visszaemlékezések és hajózási eszközök segítségével mutatja be a tengernagy életét. Dávidházy gondolatai Portugáliából az Atlanti óceán partjáról is szüntelen hazaszálltak, pedig öreg napjaiban naponta látta ott a tengert, eredeti élethivatása annyira kedvelt elemét.

Különleges relikviák

A tengerészeti emlékek sokasága mellett érdekességként megtekintésre ajánlható számos, a Horthy családdal, a tengerésztisztből lett államférfi életével kapcsolatos relikvia.

A kiállítóterem erkélyén az ország sorsát máig megpecsételő Trianon-emlékkiállítás kapott helyet, gazdag könyv, folyóirat, falvédő és fotó anyaga. A kultúra egykori háza ma otthona a Kenderes településtörténetet és gazdálkodását bemutató gazdag néprajzi kiállításnak.

– Péter Imre –

