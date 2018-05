Gasztronómia és hagyományőrzés Létavértesen

Évekkel ezelőtt a létavértesi művelődési ház és az önkormányzat azzal a hagyományteremtő szándékkal indította útjára a májusi máléfesztivált, hogy a helyi határban bőven termő kukoricával kapcsolatos népi kultúra elemeit felelevenítse, és szélesebb körben megismertesse az érdeklődőkkel.

Színes programkínálat

Az idei rendezvény is a gasztronómia és a hagyományőrzés jegyében zajlott. A művelődési ház udvarának óriás platánfáját az egész napos kirakodóvásár árusainak standjai, a főzőhelyek- és arcfestők sátrai övezték. Kora délelőtt munkához láttak a főzőverseny résztvevői. A máléból és egyéb kukoricából készített ételeket szakmai zsűri értékelte. Az ízek és ötletes megoldások mellett díjazták a kreatív főzőhelyeket, illetve a beküldött legjobb ételrecepteket is. A gyerekek számára kézműves bütykölde, népi játékok, ügyességi- és máléfaló verseny, Kukorica János és Serény Iluska vetélkedő volt. Színpadra lépett az óvónők Cifra Palota bábcsoportja is, akik a napokban arany minősítést kaptak a Megyei Bábfórumon.

Fotó: Turóczi Barnabás

A délutáni programokat Menyhárt Károly polgármester köszöntője indította, aki a több száz aktív közreműködőnek és közönségnek így fogalmazott:

idén is szép kukoricatermés ígérkezik, ezért biztosak vagyunk a hagyományápolás jövő évi folytatásában.”

Igen változatos volt a színpadi műsor. Székely népmese, tréfás életkép, meseelőadás, chippendale-show mellett a népzene és néptánc kapott nagyobb teret. A borsi Galagonya-, és a Krasznáról érkezett „Járd ki lábam” néptáncegyüttes mellett felléptek a helyi Zengő citeraegyüttes, a Csormolya népdalkör, valamint a Toppantó-, Minibingó-, Csintekerentő-, Ingó-Bingó-, Csicsikoma- és Cserebingó néptáncegyüttes is.

A fesztivál díjazottjai

Máléból készült ételek:

1. Sajtos puliszka (Tirluca csapat)

2. Szénégető és kirakott puliszka (Villongó csapat)

3. Sertéspörkölt puliskával (Vidám bicebócák)

Kukoricából készült ételek:

1. Töltött káposzta (Málés csajok)

2. Fűszeres csirkemell mártogatóssal (Katika)

3. Kukoricás borzaska tartállal (Vértesi szupernagyik)

Desszertek:

1. Csokis lepény (Kukós csapat)

2. Gyümölcs puding (LÉTA MED)

Különdíjak:

„Nyald meg a kanalam” csapat

Pocsaji betyárok csapat

Kreatív főzőhely verseny: Debreceni Népi Együttes

