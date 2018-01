Gal Gadot és Trónok harca: itt vannak 2017 legnépszerűbb Wikipédia-keresései

A lista főleg mozifilmekkel, politikai szereplőkkel és történelmi eseményekkel van tele. Az idei felsorolást a “halálok 2017-ben” nyerte, méghozzá toronymagasan, több mint 37 millió kereséssel. A Complex cikke szerint akkor ugrott meg a keresések száma, amikor novemberben meghalt Charles Manson – aki amúgy a 34. helyig küzdötte fel magát. A második helyezett Donald Trump lett, őt II. Erzsébet királynő követi, tízmilliónyi kereséssel lemaradva.

Érdekes lehet még a bitcoin kriptovaluta 9. helye, Gal Gadot 15. pozíciója, vagy a 48. helyen landoló Adolf Hitler. A listáról az is egyértelműen átjön, mennyire imádjuk a sorozatokat, a Csillagok háborúját és a szuperhősfilmeket.

Íme, a teljes felsorolás (a filmek és a sorozatok dőlttel szedve):

1. Deaths in 2017 (37.387.010)

2. Donald Trump (29.644.764)

3. Elizabeth II (19.290.956)

4. Game of Thrones (season 7) (18.792.746)

5. Meghan Markle (16.944.130)

6. Game of Thrones (16.833.302)

7. List of Bollywood films of 2017 (16.391.427)

8. United States (15.763.915)

9. Bitcoin (15.026.561)

10. 13 Reasons Why (14.934.202)

11. Baahubali 2: The Conclusion (14.607.282)

12. It (14.539.123)

13. Queen Victoria (14.164.451)

14. List of highest-grossing Indian films (14.091.348)

15. Gal Gadot (14.034.958)

16. Logan (14.030.384)

17. Riverdale (13.360.398)

18. 2017 in film (13.298.613)

19. Stranger Things (13.132.129)

20. Wonder Woman (13.062.375)

21. Dwayne Johnson (12.444.987)

22. Star Wars: The Last Jedi (12.442.644)

23. Justice League (12.048.341)

24. Elon Musk (11.968.362)

25. Facebook (11.851.106)

26. Cristiano Ronaldo (11.640.221)

27. Get Out (11.618.096)

28. India (11.571.438)

29. Millennials (11.462.874

30. Barack Obama (11.421.965)

31. YouTube (11.322.747)

32. O. J. Simpson (11.301.016)

33. Conor McGregor (11.265.283)

34. Charles Manson (11.131.106)

35. Ed Sheeran (11.010.941)

36. Melania Trump (10.788.288)

37. Princess Margaret, Countess of Snowdon (10.758.796)

38. Split (10.483.770)

39. Thor: Ragnarok (10.443.757)

40. Floyd Mayweather Jr. (10.432.043)

41. Pablo Escobar (10.422.263)

42. World War II (10.347.358)

43. Spider-Man: Homecoming (10.289.999)

44. Prince Philip, Duke of Edinburgh (10.217.057)

45. Star Wars (10.196.172)

46. Ariana Grande (10.100.281)

47. Dunkirk (9.987.866)

48. Adolf Hitler (9.872.486)

49. Google (9.829.170)

50. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (9.771.127)

Forrás: Complex

