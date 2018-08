Gádorfalvi Áron ezüstérmes a Raceboard Európa-bajnokságon

A hat olimpián indult magyar szörfös a tavalyi, balatonfüredi Eb megnyerésével címvédőként érkezett a rigai kontinensviadalra. Az újabb elsőség nem jött össze, mert a lengyel Maksymilian Wojcik óvást indított Gádorfalvi ellen, és végül a magyar versenyzőt kizárták az utolsó futamból. Amint arról Utassy Loránd szövetségi kapitány vasárnap tájékoztatta az MTI-t, az óvási bizottság nem hallgatta meg Gádofalvi tanúját, így a nemzetközi szövetséghez fognak fordulni jogorvoslatért.

A 15 futam során végig a lengyel versenyző vezetett egy-két ponttal, de Gádorfalvi az utolsó napon ledolgozta a hátrányát, majd jött az óvás és a kizárás.

A Raceboard olyan versenyszörf, amely sverttel (uszony) is rendelkezik, hossza három-négy méter, a legnagyobb vitorla férfiaknál 9,5 négyzetméteres, a nőknél 8,5. A Raceboard osztályba beletartozik a jelenlegi és a korábbi olimpiai osztály is, így RSX olimpiai felszereléssel is lehet indulni.

– MTI –

