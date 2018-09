Gábor Dénes-díj – Október 10-ig várják a jelöléseket

A Gábor Dénes-díjjal a kiváló hazai és határon túli műszaki alkotókat, kutatókat, fejlesztőket, feltalálókat, mérnököket ismerik el. A díjakat, amelyre október 10-ig terjeszthetik fel a tudományos közösségek jelöltjeiket, a kuratórium ítéli oda október folyamán, az elismeréseket decemberben adják át az Országházban – hangzott el.

Jamrik Péter, a díj alapítója elmondta: ebben az évben csaknem félszáz szervezet számára küldték ki a felterjesztési felhívásokat. Idén is két kategóriában ítélik oda a díjakat: jutalmazzák az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes mérnöki alkotó munkát, kutatói teljesítményt, emellett a kuratórium életmű díjjal ismeri el az öt évnél régebbi eredményeket is. Ebben a kategóriában dominánsan 70 év feletti műszaki alkotókat jutalmaznak – tette hozzá. Beszélt arról is, hogy a díj alapítása óta a felterjesztések száma folyamatosan nő és megjelentek új szakterületek is. Ilyen például az egészségügy területe, ahol egyre nagyobb arányban van jelen a mérnöki tevékenység – tette hozzá. Az egészségügy területén a műszaki innovációk között említette a protéziseket, a szívgyógyászatban alkalmazott technológiákat, és az 5G infokommunikációs technológiát.

Jamrik Péter beszélt arról, hogy a Gábor Dénes-díj évekkel ezelőtt egy nemzetközi díjjal is bővült, majd a határon túli magyarok számára is létrehoztak egy külön elismerést.

