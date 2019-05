Futsal: nyerni tudott a DEAC és a Berettyóújfalu is

A Szigetszentmiklós látogatott a DESOK-ba, s Elek Gergő tanítványai magabiztos, 9–3-as sikert arattak. Félidőben még csak 2–1-re mentek a hazaiak, aztán jól megszórták magukat, Kondás Kristóf négy gólig jutott.

A Berettyóújfalu gárdája is boldogan térhetett haza Csömörről, miután 6–1-re nyertek Trencsényi Jánosék, akik továbbra is vezetik az ötöst. – Ismét megmutattuk, hogy komolyan vesszük a bajnokság hátralévő részét is. A Csömör nagyszerű csapat, mely mindig nehéz feladat elé állít bennünket. De most is volt türelmünk és taktikai fegyelmünk, így meg tudtuk nyerni a találkozót. Köszönöm a csapatom erőfeszítését, és a Csömörnek sok sikert kívánok a bajnokságban – olvasható az MVFC Facebook-oldalán a vezetőedző, Sergio Mullor Cabrera értékelése.

HBN

