Futsal Eb-pótselejtező – Egy lépéssel közelebb a magyar válogatott

Jó hangulatú, hajtós, sok helyzetet hozó mérkőzést vívott a lengyelek ellen a magyar férfi futsalválogatott kedden este a miskolci Generali Arénában. A felek a 2018-as szlovéniai Európa-bajnoki-részvételért küzdenek, a párharc két találkozón dől el.

Hazai helyzettel indult az összecsapás, Harnisch kísérletét még blokkolták a lengyelek, ám a labda Dróthhoz pattant, ő pedig egy jó csel után tüzelt, a középre tartó lövését hárította Kaluza. A vendégek sem maradtak adósok: Zastawnik küldte kapura a labdát, Tóth védett, nem sokkal rá Franz életerős bombáját Tóth egy nagy vetődéssel a mezőnybe ütötte. Rögtön utána Gladczak próbálkozott, de előbb egy védőbe, majd a kapusba bombázta a játékszert.

A 12. percben megszerezték a vezetést a magyarok. A honiak csapatkapitánya, Trencsényi szöglete után Dávid kísérletét blokkolták, azonban Trenyó ismételhetett, Horváth elé tálalt, aki ballal, estében talált be. A gól felhergelte a lengyeleket, rákapcsoltak, de Tóth állta a sarat. Idő közben Sito Rivera tanítványai is újra belelendültek, Rábl, vagy épp Harnisch is növelhette volna az előnyt, ám az eredmény maradt 1–0.

Tóth-parádé

Nagyon megnyomta a második játékrész elejét Lengyelország, Tóth bravúrok egész sorát mutatta be. A 23. minutumban kétgólosra hízott a fór: Harnisch emelt el a hálóőr mellett, majd a játékvezető szerint Zastawnik kézzel ért a labdába a gólvonal előtt. Dróth kíméletlenül vágta be a megítélt büntetőt, 2–0. Az ellenfél vérszemet kapott, nem akartak beletörődni a vereségbe, a sok ziccer a 32. percben érett góllá. Egy szöglet után Tóth csak belekapni tudott a labdába, Tomasz Lutecki hat méterről pedig nem hibázott, 2–1. A hajrában Komáromi, vagy épp Klacsák (kétszer) is gondoskodhatott volna arról, hogy ne legyen olyan szoros a vége, azonban a próbálkozások csak próbálkozások maradtak.

Magyarország 2–1-re nyerte meg az Eb-pótselejtező első felvonását, a visszavágót szeptember 26-án 18.30-tól rendezik az észak-lengyelországi Koszalinban.

