Futsal: Dávid csatája Góliát ellen? Vagy mégsem?

Már a bajnokság elején sor kerül a sokak által legjobban várt mérkőzésre: pénteken 17.30-tól, a férfi futsal NB I. 3. fordulójában csap össze a DEAC és az MVFC-Berettyóújfalu a DESOK-ban.

A Mezei-Vill évek óta meghatározó tagja a mezőnynek, ám a debreceniek csak az előző szezonban harcolták ki ismét az élvonalbeli tagságot, így a 2017/18-as pontvadászatban újoncnak számítanak. Két kör után az Újfalu vezeti a tabellát hat ponttal. Első meccsüket a Dunaújváros ellen vívták meg Trencsényi Jánosék, akkor 5–4-re nyertek, a következő találkozójukat, az Aramis SE gárdájával szemben 8–1-re hozták Rábl Jánosék. A DEAC még nem gyűjtött pontot, nulla egységgel a kilencedik pozícióban vannak Elek Gergő tanítványai. A Nyírgyulajtól 5–3-ra, a Veszprémtől pedig 3–1-re kaptak ki a cívisvárosiak.

Nevezhetnénk a párharcot Dávid és Góliát csatájának is, hiszen az MVFC akár a bajnoki címre is esélyes lehet, míg a hajdúságiak a bennmaradásért küzdenek. Ezzel együtt nem egyszer bebizonyosodott már, hogy a sportban sokszor születnek meglepetés-eredmények. Nézzük, hogyan vélekednek erről maguk a résztvevők.

Megszorongatnák őket

Nem mi leszünk a találkozó esélyesei, ettől függetlenül nem feltartott kézzel fogunk kiállni.”

A nyáron játszottunk ellenük edzőmeccset, akkor sem vallottunk szégyent, most is szoros eredményben bízunk. Riválisunknál a rutinos, magyar játékosok mellett külföldi futsalosok is megtalálhatóak, de be szeretnénk bizonyítani, hogy a helyi fiatalok is felveszik velük a versenyt. Sok nézőt várunk, az Újfalura és ránk is kíváncsiak a szurkolók – mondta el a Naplónak Szentes Bíró Tamás, a DEAC sportolója.

A játékos továbbá arról is beszélt, hogy az elsődleges céljuk most a bennmaradás, amire lát is esélyt, hiszen több hasonló képességű csapat található a mezőny második felében. – Persze megfogott minket a gyengébb rajt, de az eredmények csalókák, lett volna esélyünk a pontszerzésre eddig is. Próbálunk belelendülni, és elkezdeni gyűjtögetni az egységeket, hogy a végén ne kelljen számolgatnunk.

Jó hangulatot várnak

Az újfaluiaktól Rábl Jánost kérdeztük, aki úgy vélekedik, nem lesz könnyű dolguk a DEAC ellen.

Egy megyei rangadó vár ránk, egy jó csapattal fogunk játszani, mely mindent megtesz majd a sikerért. Ismerjük a riválisunkat, a felkészülési időszak alatt találkoztunk, szoros mérkőzésre van kilátás, melyen újfalui sikert várok”

– fogalmazott a válogatott futsalos, majd elárulta, jó hangulatú összecsapásra számít, hiszen Debrecenben szeretik a kispályás focit, illetve sok berettyóújfalui drukker is elkíséri majd kedvenceit a DESOK-ba.

Arról is érdeklődtünk, milyen célokkal vágott neki a bajnokságnak a Mezei-Vill. – Jól megy a közös munka az új trénerünkkel, a friss igazolások is kezdenek beépülni, remekül indul számunkra a bajnokság, hasonló folytatásban bízunk. Persze szeretnénk bajnoki címet szerezni, de ehhez még fejlődnünk kell, kiderül, hova tudunk odaérni.

HBN

