Futófesztivál az erdő fái alatt

Az egészséges életmódra, az erdei sportlehetőségekre, a környezettudatos magatartásra, valamint az erdők védelmére hívja fel a figyelmet a Farkasszigeti Daruvonulás – Püspökladányi Terepfutó Fesztivál, melyet immáron negyedik alkalommal rendez meg a Futó Daru Sportegyesület a Farkas­szigeti Arborétumban, az eseményt szombaton tartják 9.30-kor indulnak útnak a legfiatalabbak. A résztvevők hat kategóriában indulhatnak a festői arborétum területén, ahol végig csodálatos erdők és cserjék szegélyezik a távokat. Az indulók 3500, 7000, 14 ezer, 21 ezer és 42 ezer méteren bizonyíthatnak, előttük azonban a legkisebbeknek, a „darufiókáknak” biztosítanak lehetőséget 500 méteren.

– Az ország szinte minden tájáról érkeznek hozzánk indulók, akik ezáltal népszerűsíthetik az erdőben sportolást. Az erdei futáson mintegy 250-en vesznek részt, a nevezés már október elején lezárult, helyszíni jelentkezésre sajnos nincs lehetőség. A futókon kívül azonban természetesen várunk mindenkit, aki szeretne egy méltatlanul elfeledett környezetben kikapcsolódni – mondta el érdeklődésünkre Rácz Krisztián, a Futó Daru Sportegyesület elnöke.

Brúgattyút is készíthetnek

A futófesztivál kísérőprogramjain számos lehetőség közül válogathatnak a látogatók. Lesz fazekas-, fafaragás-, bőrműves-, szövő-, nemezes- és kosárfonó bemutató, ezek keretében bárki kipróbálhatja az ügyességét. Az érdeklődők készíthetnek agyagsípot, marokedényt, megismerkedhetnek a hurkatechnikával, valamint kipróbálhatják a különféle díszítési módokat is. Egyszerű hangszerek alkotására is lesz lehetőség, mint például az úgynevezett brúgattyú elkészítésére, amely egy könnyen előállítható hangadó játékszer. Mindezek mellett akár ostort, kulcstartót, karkötőt, labdát, virágot, gúzst vagy kapójátékot is eszkábálhatnak az ügyes kezű jelentkezők.

– A kiegészítő programok kapcsán is arra törekedtünk, hogy természetközeli lehetőségeket kínáljunk a látogatóknak. Így lesz jurta állítás és íjász bemutató is – említette Rácz Krisztián.

A hétvégi, nagyszabású rendezvényen bemutatkozik továbbá a püspökladányi Field Target csapat is, amely a tereplövészetet hozza közelebb az érdeklődőkhöz, emellett pedig az arborétumban előforduló állatok kiállítását is meg lehet majd tekinteni a bemutatóteremben.

