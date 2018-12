„Füstölgő” társasházak

Több kifogást fogalmazott meg a január 1-jétől életbe lépő új társasházi törvénnyel kapcsolatban a Debreceni Társasházkezelők Egyesülete. Debreceni Andrea, a szervezet elnöke elmondta: az egyik problémás rész szerint a társasházak tisztviselőinek nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetén azok adatait fel kell majd tüntetni a földhivatal nyilvántartásában a tulajdoni törzslapon. Önkéntes alapon meg lehet adni a telefonszámot és az e-mail-címet is. Ezek az információk így bárki számára elérhetővé válnak.

Az érdekvédelmi szervezet tagjai azzal egyetértenek, hogy kell egy adatbázis, ahol megtudható az arra hivatottaknak – adásvételkor például az ügyvédnek, új tulajdonosnak –, hogy ki jár el az adott társasház ügyeiben, kit kell keresni. Az azonban, hogy ez bárki számára hozzáférhető legyen országszerte, felvet néhány további kérdést, a személyes adatok védelmét mindenképp – fogalmazott a szervezet vezetője. Debreceni Andrea úgy vélte, ez hatalmas adminisztrációs terhet fog róni a már amúgy is túlterhelt földhivatalokra.

Kifejtette: a gazdasági tevékenységet végző társasházkezelők esetében is aggályosnak tartják ezt a módosítást, mivel szerintük a jelenleg is elérhető kormányhivatali nyilvántartást is leginkább a reklám- és marketingszakemberek használják.

A nyugalom „megzavarása”

Több jelentős változást hoz majd a társasházak életébe a 2019. január 1-jén életbe lépő új társasházi törvény. Az egyik ilyen új rendelkezés értelmében a társasház mérlegbeszámolóját is le kell adni a jövő évtől a földhivatalnak, ami szintén nyilvános, bárki számára hozzáférhető lesz. A Debreceni Társasházkezelők Egyesülete ezt sem tartja jónak.

Nyilvános mérlegbeszámoló

– Egyetértünk azzal, hogy jöjjön létre egy egységes beszámolórendszer. Ez a mi munkánkat is nagyban segítené. Azzal azonban már nem tudunk azonosulni, hogy ez épp a mérlegbeszámoló legyen, és az bárki számára hozzáférhetővé váljon – fogalmazott az elnök.

Debreceni Andrea elmondta: sajnálatos módon egy pénzügyi beszámolóból készült mérleg az átlagos pénzügyi ismerettel rendelkező ember számára legfeljebb „a nyugalom megzavarására alkalmas” kimutatás. – Márpedig kire másra tartozna a társasház pénzügye, mint a társasház tulajdonosaira? Ha nekik készítjük ezt, akkor pont a jobb érthetőség lenne a cél, és nem az elbizonytalanítás azzal, hogy egy olyan beszámolót kapnak, ami számviteli szakembereknek készül, így az átlagemberek számára értelmezhetetlen. Az pedig hogy ez szintén nyilvános legyen bárki számára, érthetetlen számunkra – magyarázta.

Magánemberek pénzügyei

A társasház pénzügyei gyakorlatilag arról szólnak, hogy mennyit fizetnek közüzemi díjakra – víz, villany, hulladékszállítás, egyebek –, és milyen megtakarításuk van egy jövőbeli felújításra, vagy mennyi hitelt vettek fel ilyesmire. Az egyesület szerint tehát magánemberek pénzügyeit hozzák ilyenformán nyilvánosságra.

Ez olyan, mintha a családi házak tulajdonosainak nyilvánossá kellene tenni valahol az interneten, bárki számára hozzáférhetően, mennyi a rezsijük, és mennyit tettek félre arra, hogy tíz év múlva lecseréljék a tetőt. A családi házak tulajdonosai sem teszik közszemlére ezen adatokat”

– mondta Debreceni Andrea.

Vége az olcsó könyvelésnek

– Az új társasházi törvény életbe lépése után bizonyos esetekben a társasházak kénytelenek lesznek mérlegképes könyvelőt igénybe venni, akik nyilván nem azért a díjazásért fogják a könyvelést elkészíteni, mint a társasházkezelő. Így az üzemeltetési költségek növekedésére lehet számítani – tette hozzá végül Debreceni Andrea, a Debreceni Társasházkezelők Egyesületének elnöke.

