Füstbe, koromba burkolózva Debrecen

Ágoston Tibor (Mi Hazánk Mozgalom) azt kérdezte a polgármestertől, hogy a Gázvezeték utcai új jelzőlámpákat miért nem kapcsolják ki akkor, amikor nincs nagy forgalom. Szerinte ugyanis ezek lassítják a haladást. Az illetékes osztályvezető erre azt válaszolta, hogy a Gázvezeték utcai lámpák szombaton délután 2-től hétfő reggel 6 óráig sárgán villognak. Teljesen kikapcsolni a gyalogosok biztonságos átkelése miatt nem lehet.

Kevés orvos az érsebészeten

Arra is panaszkodott Ágoston Tibor, hogy a klinikán található érsebészeti osztályon túlzsúfoltak a kórtermek, és alig vannak orvosok. Az épület előtti lépcső pedig annyira kopott, hogy kiállnak belőle a rozsdás vasak. Papp László (Fidesz) polgármester a klinikával kapcsolatban azt mondta, hogy bár nem ők az intézmény fenntartói, de tájékoztatást fognak kérni ezekről a problémákról az illetékestől.

Szemetet égetnek a szegények

Szabó Gyula (Fidesz) azt vetette fel, hogy az őszi hideg megérkeztével több debreceni kertségben (például a Tégláskertben, a Csapókertben, a Nagysándor telepen és a Biczó István-kertben) sajnos, sokan ilyenkor tüzelik el a nyáron összegyűjtött szemetet, ami jelentős környezetszennyezéssel jár. A füst miatt hetekig nem lehet szellőztetni és a szabadban sétálni. Sokan lesznek így asztmásak, tüdőbetegek.

Papp László válaszában kifejtette, a káros anyagok kibocsátásával a kormányhivatal foglalkozik. Azoknak a családoknak, ahol nem telik rendes tüzelőre, tűzifát tudnak adni. Ehhez az önkormányzat szociális osztályára kell igénylést benyújtani.

Varga Zoltán (DK) arra panaszkodott, hogy a Pallagi úti idősek otthonában nagyon kevés ápoló dolgozik. Nem ritka, hogy egy osztályon egész nap egyetlen nővér látja el a betegeket. – Így nincs meg a kellő törődés. A költségvetés hamarosan kezdődő tervezésekor erre is gondolni kellene. Egy gondoskodó városnak az elesettjeiről is gondoskodni kell – jelentette ki. A polgármester azt ígérte, hogy utánanéznek a létszámproblémának, és a költségvetés tervezésekor ezt figyelembe veszik. Varga Zoltán arról is beszélt, hogy a Faraktár utcából nyíló Szenczi Molnár Albert utcában, a Zsuzsi vasút és az orvosi rendelő közelében patkányok járta szemétdombbá változott a szelektív hulladékgyűjtő sziget. Valószínűleg nemcsak a helyiek, hanem távolabbi kertségekből is oda hordják a hulladékot.

Megszüntetik, megfigyelik

– Tekintettel arra, hogy abban a városrészben megoldott a házaknál történő szelektív hulladékgyűjtés, megszüntetjük ezt a szelektív szigetet. Azután a környéket közterület-felügyelőkkel, kamerákkal fogjuk figyelni – válaszolta Papp László a képviselőnek.

Parlagfű, farönkök a töltésen

Korcsog György (DK) azt hozta szóba, hogy a 100-as vasúti fővonal mentén, a Keresszegi utcánál a vasúti töltés mentén több száz méter hosszan nagy parlagfüves területek húzódnak. A gaz között a tavasszal levágott faágak, farönkök hevernek. A város első embere erre úgy reagált, hogy a képviselő panaszával közvetlenül forduljon a MÁV-hoz.

– Orosz Csaba –

