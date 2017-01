Füst szállott a szemükbe

Ezután ugyanis az illetékes hivatal honlapjáról tudhatja meg a vásárló, hogy kedvenc márkája mennyibe kerül éppen. Nem biztos, hogy ugyanannyiba, mint előző nap. Ráadásul hetente kétszer is változtathatnak az árán.

Sőt egy ideig ugyanaz a márka két eltérő áron szerepelhet ugyanazon nemzeti trafik polcán. Persze a nemdohányzók nevében is remélem, hogy az üzletekben ugyancsak felvilágosítással szolgálnak arról, hogy aznap mennyibe kerül az eladandó áru. Hisz ennek tudása az alapvető vásárlói jogokhoz tartozik, bármi legyen a vétel tárgya. Ráadásul az év közepétől további komoly áremelkedések várhatók a mostani után a nemzeti trafikokban. Merthogy a lépcsőzetes emeléssel ez esetben talán még kímélték is valamelyest a fogyasztók pénztárcáját. Hisz nem egyszerre hajtották végre az előírt adóemelést, s így a termék kiskereskedelmi drágítását. Számomra mellesleg teljesen egyértelmű, ez esetben szintén, hogy ha tagjai vagyunk, alkalmazkodnunk kell az uniós szabályozáshoz. Akkor is ha fáj. S akkor is, ha éppen ezermilliárdokban mérhető a hasznát látjuk. Mint az utóbbi tíz egy néhány esztendő közösségi fejlesztései esetében. Amelyek nélkül aligha épült volna egy félméternyi járda sem az országban. Mármint tiszta, makulátlan eredetű magyar pénzből. S hasonlóképpen mármint, magyar urakhoz illő magyar becsületességből. Most viszont az van soron, hogy le kell nyelnünk, illetve tüdőznünk a cigaretta áremelkedését. A nem kifejezetten unió pártiakat talán megnyugtatja az a tudat, hogy ha annak idején nem mi magunk kérjük felvételünket a közösségbe, s kívül maradunk, a cigink, a most érvényesítendő uniós adóminimum árba történő beépítése nélkül is, egészen bizonyosan legalább ilyen drága lenne. Hisz kifordítjuk-befordítjuk tagságunkat, az államkassza minden testhelyzetben imádja a könnyen jött jövedéki bevételt…

Amíg lesz dohány kiskereskedelem, abban lesz a lé, mondhatnánk némi képzavarral. Igaz, a vásárlók számára rossz irányba folyik a bagólé. Kifelé a pénztárcájukból. Ők a kivételek. A dohányosok, amely egykori önmagam számára szintén bizonyíték, nemcsak tartós egészségkárosodásra számíthatnak szenvedélyük révén. Hanem arra is, hogy a cigaretta belátható ára, nemcsak nálunk, a csillagos ég. S ne kételkedjünk abban, hogy ha éppen nincsenek kéznél olyan szabályzók, amelyek aktuálisan megdobnák az árát, akkor minden különösebb hivatkozás és magyarázat nélkül, nemsokára aranyáron lehet majd csupán hozzájutni. Mármint az állam boltjaiban. Abban azért továbbra is reménykedhetnek a szenvedély élvezői, hogy a mindenkori csempészeknél talán némileg kevesebbet, mondjuk csak ezüstforintokat kell érte lepengetni. Már amennyiben a szokás hosszútávú rabjaitól a szintén örök életűnek tűnő, bár betegesen gyengülő magyar pénzt egyáltalán elfogadják még…

– T. Szűcs József –

Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Hetente kétszer is változhat a cigaretta ára januártól. Azt, hogy melyik nap, mennyibe kerül, az adóhatóság honlapjáról tudhatják meg a vásárlók, vagy fizetéskor a pénztárnál. A zárjegyekről ugyanis lekerül az ár. A kereskedők szerint sok plusz munkát okoz majd nekik, hogy a boltban mindig az aktuális árat tüntessék fel. A régi zárjegyes cigarettákat tavaszig árulhatják – derült ki a tenyek.hu riportjából.

Minden dohányos tisztában van azzal, hogy a cigaretta ártalmas. De sokan nem jutnak el a leszokásig, a következő reklámok viszont lehet megadják a lökést, ami segít túljutni a nikotin utáni vágyon.

Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – A szív- és érrendszeri megbetegedések főbb rizikótényezői közt elöl van a dohányzás.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA