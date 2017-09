Fuss az egészségedért!

A Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) szerint nem lehet elég korán kezdeni a prevenciót. Ha egy gyerek már úgy nő fel, hogy az egészséges számára a megszokott, az, hogy mozog, nem cukros üdítőket, sós chipseket, vagy gyorséttermi ételeket eszik, akkor később már nem lesz szükség rá, hogy erre külön figyelnie kelljen. Hazánkban minden ötödik gyerek túlsúlyos, ideje jó részét a számítógép, vagy a tv előtt tölti, a reklámok hatására pedig a csokik, chipsek, cukros üdítők bűvkörében él. Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag megháromszorozódott az elhízott gyerekek száma, amely továbbra is rohamosan nő. Két és félszer annyi, úgynevezett snacket esznek a gyerekek, de a leginkább problémát jelentő termékek az édességek, a cukrozott üdítőitalok, a magas zsír- és sótartalmú rágcsálnivalók, az édesített gabonapelyhek, valamint a gyorséttermi ételek fogyasztása. Ma már bizonyított: ezek reklámjainak özöne közvetlenül felelős az elhízásért, mert ártalmasan befolyásolja a gyermekek még kialakulóban lévő táplálkozási szokásait. Ma már minden második gyereknek van saját tv-je és naponta átlagosan 2-3 órát töltenek a képernyő előtt. Szomorú statisztikai adat, hogy az elhízott gyerekek szüleinek a fele nem is észleli és gondolja, hogy gyermekének a súlyával probléma lenne. Pedig az elhízás a szív- és érrendszeri megbetegedések előszobája, amelynek nemcsak kockázata jelentős, de sokkal korábban ki is alakulhat a baj.

Mozgás az egészségért

A fiatalok akár már a 30-as éveikben is számolhatnak krónikus betegségekkel, de agyvérzéssel, vagy infarktussal is. A Magyar Kardiológusok Társasága éppen ezért irányítja most a társadalom figyelmét a gyerekekre. A Szívünk Napja alkalmából meghirdetett ,,Fuss az iskoládért!” program a mozgásra ösztönöz.

,,A napi mozgás és a megfelelő diéta alapvető a szív védelméhez. De a mozgás hozza magával az egészséges életmód egyéb velejáróit is, hiszen ha kevesebbet ülünk egy helyben, akkor kevesebb időnk lesz arra is, hogy akár unalomból nassoljunk” — mondja dr. Becker Dávid, a MKT főtitkára, aki szerint most a gyerekeken a ,,világ szeme”: mert szeptember 24-én várnak, hívnak mindenkit a Millenáris Parkba, az erre a napra meghirdetett közös futásra. Az akción a részvétel élménye mellett még saját iskolájukért is versenybe szállhatnak a résztvevők.

Miről szól az akció?

Egy játékos, családoknak, gyerekeknek szervezett futás, amely során a résztvevők általános vagy középiskolák javára gyűjthetnek pénzt. Minden részvétel a programban és minimum lefutott (vagy lesétált) egy kör a támogatók jóvoltából 500 forintot ér. Ezt lehet a befutás után felajánlani egy tetszőlegesen választott oktatási intézménynek. A jelentkezési lapot legkésőbb 2017. szeptember 19-ig a fuss­aziskoladert@sensation­event.hu e-mail címre elküldeni. A cél minél több iskolást és családjukat megmozgatni és arra biztatni, hogy jöjjenek el a Millenáris Parkba.

