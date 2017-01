A hétfői sajtótájékoztatón Borbély Lénárd (Fidesz–KDNP) csepeli polgármester többek közt arról beszélt, hogy az elbíráláskor szubjektív értékelési szempontokat alkalmaztak, és szinte kódolva volt, hogy a nyertes az Alstom lesz. A nagy értékű állami munkák a világ gazdagabbik részén is a korrupció melegágyának számítanak, nemhogy nálunk, és hogy a metróépítés-járműbeszerzés nem az elsőbálozók sportja, eddig is tudható volt; hogy Budapesten sem az, úgyszintén. Az ügyet érintően egyébként az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala régóta nyomoz, 2010-ben a főváros vezetői a mostani jelentéshez hasonló álláspontra jutottak. A bizottság vizsgálatának eredményét a budapesti közgyűlés várhatóan a Legfőbb Ügyészség elé terjeszti majd. Talán végre kiderülhet valami a nagy állami pénzek körüli lenyúlásokból. Amikből annyi van, hogy Dunát rekesztene, így aztán bízom benne, hogy hasonló bizottságok töretlen lelkesedéssel vizsgálódnak majd, akkor is, ha saját házuk táján merül fel a gyanú.

– Szőke Tímea –

