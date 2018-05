Friss zöldség a rászorulóknak

A Civil Iránytű Alapítvány és a Syngenta Élelmiszerlavina programjában pályázott burgonyát és a különféle zöldségféléket ezekben a napokban vetették el mintegy 40 hektárnyi földterületen, a terményeket nehéz sorsú embereknek adják majd. Szeretnék a családokat motiválni, hogy tanuljanak, termeljenek, és vállaljanak munkát az agráriumban. Igyekeznek az iskolás gyerekeket is bevonni, és rajtuk keresztül megszólítani a családok idősebb tagjait. A rászoruló családok mellett van, ahol iskolákba is juttatnak a terményekből.

Legyen példa

„Az Élelmiszerlavina programmal a kézzelfogható segítségen túl az a célunk, hogy a benne résztvevők tapasztalatokat szerezzenek a mezőgazdasági munkáról, ezáltal otthonuk földterületeit is újra hasznosítani tudják, illetve a helyi vállalkozásokban munkát vállalhassanak. A pozitív fejlődés kis lépésekben ugyan, de jól látható: egyre több településen kezdik el a konyhakerteket ismét hasznosítani, amelyet nagyon fontosnak tartunk a vidék előrelépése szempontjából” – hangsúlyozta Vajda Beáta, a Syngenta marketingvezetője.

Az általuk felajánlott burgonya, zöldborsó, hagyma, paprika, cukkini, saláta, valamint paradicsom vetőmagok kiosztásánál figyelembe vették a termőföld adottságait is.

A munka ezekben a hetekben összesen 40 hektárnyi területen kezdődött el, majd ősszel a betakarítás után a terményeket odaadják a környéken élő nehéz sorsú családoknak, időseknek, fogyatékkal élőknek, szociális intézményeknek. Az idén 10 éves Élelmiszerlavina program indulása óta már több mint ezer tonna friss zöldség került hátrányos helyzetű emberekhez.

Megyei résztvevők

Debrecen Menhely Alapítvány, Debrecen

Lépéselőny Közhasznú Egyesület, Debrecen

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Közösségi kertet szeretne

Hajdúdorogra a program során egyebek között 2,7 tonna vetőburgonya jutott. Mint azt Csige Tamás polgármester a Naplónak elmondta, a város szélén van egy 17 hektárnyi terület, amit közösen használnak a közfoglalkoztatás, valamint a szociális földprogram kapcsán – ide veteményezték el a kapott vetőmagokat.

– Amikor a termés beérik, a rászoruló családok kapják meg. Hosszú távú terveink vannak a programmal, hiszen ha marad szaporítóanyag, márpedig a burgonyából például bizonyosan, akkor jövőre is tudunk vetni. Emellett szociális felzárkóztató programunk keretében közösségi kerteket is szeretnénk létrehozni, hogy a rászorulók önmaguk termelhessék meg a javaikat, vagyis nemcsak a kezükbe adjuk, hanem megtanítjuk nekik a gazdálkodást is – fogalmazott a városvezető. Az Élelmiszerlavina által főként burgonya, hagyma, emellett paradicsom, uborka, karfiol, káposzta és paprika is jut a legszegényebbeknek.

