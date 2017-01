Franciaország Emmanuelle Riva színésznőt gyászolja

“Pályafutása a filmen és a színházban is az új formákhoz köthető, köztük Marguerite Duras és Jean-Pierre Melville munkásságához. Intenzív érzelmeket váltott ki minden szerepében” – írta közleményében a köztársasági elnök.

Hosszan tartó rákbetegség után 89 éves korában párizsi otthonában hunyt el Emmanuelle Riva, aki a Szerelmem Hirosima (Alain Resnais) című film női főszereplőjeként 1959-ben robbant be a filmes világba, majd 2012-ben a cannes-i Arany pálmát elnyert Michael Haneke Szerelem című drámájában aratott ismét óriási sikert, amely szereppel elnyerte a legjobb női alakításért járó francia Oscar-díjat, a Césart.

“Betegsége ellenére élete végéig aktív volt” – emlékeztetett ügynöke, Anne Alvares Correa. Ősszel a római francia intézetben, a Villa Médicis-ben lépett fel előadói esten, játszott Fiona Gordon és Dominique Abel francia rendezők legújabb filmjében, amelyet márciusban mutatnak be és Izlandon is szerepet vállalt egy filmben, amelyet még nem mutattak be.

Frédérique Bredin, a francia filmintézet (CNC) igazgatója szerint “Emmanuelle Riva felkavaró nő és ritka igényességű művész volt. Egy felejthetetlen hang ment el. Egy költészettel és a szavak iránti szerelemmel teli hang”.

Emmanuelle Riva 1927. február 24-én született Cheniménilben, eleinte varrónőként dolgozott, majd 19 éves Párizsba költözött, ahol színésznek tanult. A Marguerite Duras forgatókönyvéből készült Szerelmem, Hirosima főszerepével – amely egy francia színésznő és japán építész szerelméről szól – 1959-ben az egyik legismertebb francia filmszínésznővé lett. Ezzel a filmmel járt először a cannes-i filmfesztiválon. Három évvel később a Thérese Desqueyroux című alkotásban nyújtott alakításáért megkapta velencei filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjat.

A következő ötven évben folyamatosan játszott színházban, televízióban, filmekben, a legnagyobb rendezők irányítása alatt, de általában csak kisebb szerepeket, Krzysztof Kieslowski Három szín: kék című filmjében is feltűnt.

A sok anya és nagymama szerep után 85 évesen Michael Haneke Szerelem című filmjének főszerepének köszönhetően került ismét a reflektorfénybe.

Az alkotás középpontjában egy idős, egymást kamaszként szerető párizsi értelmiségi házaspár áll. Miután az asszony (Emmanuelle Riva) két egymást követő szélütésben megbénul és fokozatosan magatehetetlenné válik, férje (Jean-Louis Trintignant) nem hajlandó feleségét kórházba küldeni, és egy pillanatra sem mozdul az ágya mellől haláláig.

– MTI –

