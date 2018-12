Francia zavargások – Szakértő: a francia középosztály elégedetlen

A szakértő szerint Emmanuel Macron államfő kis időt nyert a hétvégén, a rendőrség jobban dolgozott. A sajtó szerint lesz kormányátalakítás, a kérdés az, hogy Macron most lépi meg vagy jövő februárban. Ha a köztársasági elnök ezt most lépné meg, akkor a karácsonyi asztalnál már mindenki erről beszélhetne, és az újévi beszéd is a kormányprogramról szólhatna – vélekedett. Szerimte Macron tarthat attól, hogy a korábbi francia elnök, Nicolas Sarkozy sorsára jut.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint a benzináremelés elhalasztásával elkéstek. A tüntetéseken a “kemény mag” maradt, ezért erőszakosabbak. Hozzátette: megfigyelhető, hogy egyetlen párt sem próbált a tiltakozások élére állni, és meg sem szólalnak.

– MTI –

