Francia nők praktikái a természetes szépségért

1. Nem kontúroznak

A francia nők nem használnak vastag kontúrt a szemeik körül, mert az erőteljes smink alatt elvesznek az arc természetes vonásai, és túlságosan mesterséges hatást kelt. Szívesen alkalmaznak azonban egy leheletnyi bronzosítót az arccsonton, ami frissé és ragyogóvá varázsolja a bőrüket.

2. Előnyt kovácsolnak a tökéletlenségből

Egy kis rendezetlenség akár sikkes is lehet. Természetesnek hat, amennyiben nem igazítunk el minden egyes hajszálat, netán bohón félvállunkra hajtjuk a sálat, ahelyett, hogy gyűrődésmentesen magunk köré csavarnánk. A megjelenésünknek ezáltal olyan hatása lesz, mintha nem kellene sokat tennünk azért, hogy jól nézzünk ki.

3. Ragaszkodnak a klasszikus vörös rúzshoz

A legtöbb hölgynél alapkellék a piros rúzs, a francia nők pedig egyesen azt vallják: nem számít, mit viselünk, a vörös rúzs mindent stílust megkoronáz. Lehet rajtad akár farmer és póló, netán egy gyönyörű ruha kalappal, a rúzs minden szett esetében felteszi az i-re a pontot.

4. Kerülik a francia manikűrt

Az elnevezés megtévesztő lehet, mert a francia nők valójában nem preferálják a tökéletes, „most léptem ki a szalonból” típusú manikűrt. Nincs szándékukban azt üzenni a külvilágnak, hogy képesek értékes órákat, nem mellesleg jelentős összegeket rászánni egy olyan apró részletre, mint a körmük kinézete. A párizsi nők többsége úgy gondolja, nincs szüksége van ilyesfajta extrákra, hiszik, hogy enélkül is szépek. Általában rövidre vágják a körmeiket, és ha egyáltalán kifestik, akkor is csak egy színt használnak.

5. Nem tömik tele kozmetikumokkal a sminktáskájukat

Itt érvényesül csak igazán „a kevesebb több” elve. Két rúzs elegendőnek számít, egy természetes szín a mindennapokra, és egy dögös vörös a különlegesebb alkalmakra. Filmrétegnyi kőpúder bőven megteszi, ne fosszuk meg a bőrt teljesen természetes csillogásától! A vastag alapozóréteg olyan látszatot kelt, mint a tapéta a falon. A szemfestés általában kimerül a szempillaspirál használatában, kivételes alkalmakkor, illetve esténként esetleg egy kis füstös hatású, elmaszatolt kontúrozásban. Két rúzs, szempillaspirál, kőpúder és szemceruza: ennél több nem kell a nesszeszerbe.

6. Nem spórolnak, ha fodrászatról van szó

Nem számít, milyen ruhát viselünk, egy rossz frizura egészen tönkre tudja tenni a megjelenésünket – vallják a franciák, akik ennél fogva képesek kisebb vagyonokat elkölteni profi hajvágásra. Ha megtaláltad a megfelelő fodrászt, többé ne tedd be a lábad másik szalonba! Lássuk be, igazuk van, hiszen a megfelelő vágással a legrakoncátlanabb frizura is könnyedén kordában tartható, sokkal kevesebbet kell hajfixálókra költenünk.

7. Egyszerű, de hatásos szépségápolási rutint alkalmaznak

Hajlamosak vagyunk mindenféle kozmetikumot összevásárolni: bőrradír, barnító, UV-védő krém, éjszakai hidratáló, nappali hidratáló, szemránckrém és még sorolhatnánk. Franciaországban inkább a zsebbenyúlósan drága, minőségi termékeket preferálják, amelyek a fenti funkciók legtöbbjét egyszerre ellátják. A francia nőnek mindössze egy arctisztítóra, egy hidratáló krémre és egy fényvédőre van szüksége, méghozzá a legkiválóbb márkák közül. Ugyanakkor nagy népszerűségnek örvendenek a különböző olajok (akár hajra is), továbbá az arcmaszkok, amelyek táplálják és fiatalítják a bőrt.

8. Szó sem lehet festett szemöldökről!

Ódzkodnak a természetellenesen sötét, erősen festett szemöldöktől. A művi beavatkozások helyett inkább az ápolásra teszik a hangsúlyt. Amennyiben mégis kihangsúlyoznák, csupán egy kis spirált, vagy port, enyhe sminket használnak.

9. Nem diétáznak

Egyetlen dolog van, amit a legtöbben kerülnek, az pedig a túlzott cukorfogyasztás. Máskülönben a francia hölgyek nem vonják meg maguktól a finom falatokat. Ahelyett, hogy mellőznek bizonyos ételeket, inkább odafigyelnek a mennyiségre. Mindenből pont annyit fogyasztanak, amennyi jól esik, ha már jól laktak, egész egyszerűen otthagyják az ételt, nem éreznek kényszert, hogy mindenáron eltüntessék a maradékot.

10. Alkalmazzák a hidegzuhanyt

Tudják, mennyire fontos, hogy frissítő hidegzuhanyt vegyenek egy forró fürdő után. Ez a procedúra stimulálja a vérkeringést, és gyönyörű tónust biztosít a bőrnek.

11. Csínján bánnak a hajszárítóval és a hajvasalóval

Nem roncsolják a hajukat feleslegesen, amennyire lehet, elkerülik a hajszárítást, és minimálisra szorítják a hővel történő hajformázást. Egyszerűen csak hagyják, hogy magától megszáradjanak, majd hajformázó kozmetikumok segítségével kicsit ráncba szedik a tincseiket.

12. Elfogadják önmagukat, a hibáikkal együtt

Szépészeti beavatkozások, plasztikai műtétek helyett a francia nők az egyszerűbb utat választották: megtanulták elfogadni és szeretni magukat, minden hibájukkal együtt. Ettől lesznek igazán természetesek és valóságosak: nem rejtőznek, csupán megtanulták kihangsúlyozni azt, amiben kivételesek.

