Fradi–Loki: jön a második felvonás

Még alig tértek napirendre a szurkolók a szombat esti Ferencváros–DVSC labdarúgó bajnokin történtek fölött, máris nyakunkon az újabb Fradi–Loki: kedden 19 órától ezúttal női kézilabdában csap össze a két klub.

Lesznek hiányzók

Talán nem hördül fel egy lokista sem ha azt mondjuk, előzetesen egy döntetlennel most is kiegyeznénk, hiszen kéziseink sem győzni járnak a zöld-fehérek otthonába. A fővárosiak alaposan átalakultak a nyáron, több meghatározó játékosuk vagy eligazolt, vagy családalapítás miatt hagyja ki a mostani szezont. A kilencedik kerületiek kiemelkednek a bajnokságból, de nemzetközi szinten is ütős gárdának számítanak. A hazai pontvadászatban eddig hibátlanok, egy kivételével minden összecsapásukon legalább 30 góllal szórták meg ellenfelüket. A Bajnokok Ligájában már nem startoltak olyan jól, péntek este papírformának mondható öt gólos vereséget szenvedtek Bukarestben. Oguntoye Viktória szerint a Loki ennek köszönhetően talán frissebben várhatja majd a rangadót.

Nagyon készülünk a mérkőzésre taktikailag, remélem, hogy egy remek összecsapáson egy jó eredményt tudunk majd elérni. Szerintem kevésbé lesznek frissek, hiszen pénteken egy kemény és fárasztó Bajnokok Ligája meccset játszottak Bukarestben, ezt kellene kihasználnunk.”

– Kiváló kapusaik és védelmük van, hiába lesz több neves hiányzójuk, még így is maradt minőségi játékosuk bőven, aki egymaga is el tud dönteni egy találkozót. Elek Gábor nagyon jó érzékkel építi be a fiatal játékosokat, elég csak Háfra Noémit, vagy Lukács Viktóriát említeni.

Kijöhet a fáradtság

A kiváló hálóőr elárulta, nem szabad, hogy megismétlődjön a Győr elleni katasztrofális kezdés, mert azzal szinte reménytelen helyzetbe sodornák magukat.

– A Fradi-pályán senkinek sincs könnyű dolga. Meg kell akadályoznunk a szélsőik labdaszerzéseit és azt, hogy ezekből gyors és könnyű gólokat dobjanak. Fontos lenne, hogy az elején ne tudjanak meglépni a zöld-fehérek, mert ahogy telik az idő, és szoros az eredmény, az egyre jobban kedvezhet nekünk. Egyrészt a közönség pszichés nyomása miatt, másrészt idővel kijöhet rajtuk a pénteki meccs fáradtsága. Egy jó kezdéssel és fegyelmezett védekezéssel meccs­ben maradhatnánk végig, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el – latolgatta az esélyeket Oguntoye.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler K&H nő kézilabdaliga mérkőzés kedd este 19 órától kezdődik a budapesti Elek Gyula Arénában. A játékvezetők Altmár Kristóf és Horváth Márton lesznek, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

