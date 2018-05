Főzőversennyel köszöntötték a májust

A program hagyományosan főzőversennyel indult, amelyre 12 csapat nevezett. Az intézmények, civil szervezetek képviselői már délután fél kettőkor elfoglalták helyeiket, hogy ismét a kulináris élvezeteknek hódolhassanak. Sürögtek forogtak a szakácsok és kuktáik, hogy idén is a legfinomabb falatok kerüljenek a zsűri asztalára.

Ízek, mulatós zenék

A szórakozni vágyók sem maradtak muszikaszó nélkül, őket a helyi kulturális egyesületek tagjai köszöntötték népdalokkal és táncos produkciókkal. A szabadtéri színpad előtti rendezvénytér délutánra megtelt, amikor a mazsorett csoportok botos és pomponos koreográfiákat mutattak be. Az ovisok és iskolások is birtokba vették a színpadot, sorra követék egymást a látványos előadások. A Gyérmán Band idén is hozta a „kötelezőt”, temérdek kívánságot teljesítve játszották a mulatós slágereket. A gyermekekre is gondoltak a szervezők, ugrálóvár, arcfestés, s természetesen az elmaradhatatlan csillámtetkók is sorra kerültek fel a lurkók karjaira.

Fotó: Miska Andrea

Késő délután az zsűri is útra kelt, hogy az elkészült étkeket megkóstolhassa. A Mudráné Szilágyi Ilona, Kompár Miklós és Kerékgyártó Imre alkotta zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen az ételek tálalása és ízvilága mellett a csapatok által elkészített és feldíszített májusfákat is szemügyre kellett vennie. Az ételmustrát követően Csige Tamás polgármester hirdette ki a verseny nyertesét. A 2018-as főzőversenyen a Görög Demeter Kertbarát Kör nyúlpaprikása ízlett legjobban a zsűri tagjainak. Ők a Május kupa mellett 200 kilométerre szóló utazási költségtérítés boldog tulajdonosai lettek.

A hajdúdorogi majális zárásaként a nagyérdeműt a Sláger tv-ből jól ismert Mohácsi Brigi mulatós egyvelege perdítette táncra.

– Miska Andrea –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA