Fővárosi sztár a színpadon

Az eseménynek a Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme adott otthont. Neves művészek, olyan ismert operett slágerekkel léptek színpadra, mint a Délibábos Hortobágyon, a Hajmási Péter vagy a Húzzad csak. Az est sztárja Pándy Piroska, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas, Príma- és Madách-díjas operaénekesnője volt.

Pándy Piroska már 30 éve a magyar opera ünnepelt énekese. Pályafutása alatt számos nemzet színpadán szerepelt, gálákat és önálló turnékat szervezett, fellépett többek között Izraelben, Franciaországban, Belgiumban és Svájcban is. A szereplései mellett maradt ideje elkészíteni a 2016-ban ünnepelt, 30 éves pályafutásának jubileumára szánt lemezét, mely a „Best of 30” címet kapta. A lemezen nemcsak az operarajongók találnak kedvükre valót. Táncdalok, operett örökzöldek és musicalek is helyet kaptak a hanghordozón. A primadonna mellett fiatal énekesek is megmutatták, hogy az operett hagyománya még ma is élénken él és közönsége is van a műfajnak. Balázs Dávid, a Budapesti Operettszínház énekese, a Madách Színház művészei Jenei Gábor, Simon Boglárka, Foki Veronika és a velük érkező tánckar is elismerő tapsot érdemelt a nyitó rendezvényen Berettyóújfalu közönségétől.

– Kogyilláné H. Szófia –

