Fotók: Virágokkal szépült Debrecen

Napsütés és kellemes szellő kísérte a vasárnapi rendezvényeket városszerte. A Déri Múzeum bejárata előtt virágok sorakoztak, szorgos kezek pedig azon munkálkodtak, hogy elültessék azokat.

Fontosak az édesanyák

A rendezvényt a Debrecenimami portál szervezte anyák napja alkalmából. – A program fő mondanivalója az anyaság ünneplése. Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni erre, hogy mindenki érezze ennek a fontosságát. Mi is édesanyák vagyunk, a gyermekeink is itt vannak, és ők is virágot ültetnek. Ráadásul a felnőttek is ugyanúgy részt vehetnek ebben, hiszen nekik is van édesanyjuk – mondta el érdeklődésünkre Kálmánchey Edit, a Debrecenimami portál főszerkesztője, s egyben az országos Imami Egyesület Hajdú-Bihar megyei referense.

Fotó: Derencsényi István

Hozzátette, mintegy negyven család jelezte részvételi szándékát, ehhez pedig hozzávetőleg száz virágpalántával készültek. Az elültetett virágok mellé pedig ki-ki leszúrhatta táblácskáját is, a családok örömére pedig egy virágos fotófalnál is megörökíthették ennek a napnak az emlékét.

A várossal karöltve

A cívisvárosban ez volt az első alkalom a portál szervezésében a virágültetésre. – Tavaly már szerveztünk egy „virág-örökbefogadást”, akkor még nem tudtuk megoldani az ültetést. Szerencsére idén a város partner volt ebben, nagyon sokat segített a főkertész, az önkormányzat és az AKSD is – tette hozzá Deli Adél, a Debrecenimami marketingese. – A Debrecenimami egy családi információs portál, melynek célja, hogy a Debrecenben élő családokat és szülőket informálja azokban a témákat, melyek őket érintik: többek között oktatással, egészségüggyel és családi programokkal kapcsolatos helyi híreket közölnek.

A weboldal abban segíti a családokat, hogy mindent egy helyen megtaláljanak, az egyesület pedig azoknak az információknak a gyűjtésében és feldolgozásában segít, melyek közhasznú célt szolgálnak – fejtette ki Kálmánchey Edit.

