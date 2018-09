Tárlat első látásra

A nyitó handpan hangja meditatív hangulatba ringatta a megjelenteket, s ezt Dávid Attila Norbert ötvösművész beszéde is megerősítette. Szavai rávilágítottak, hogy a szublimáció nemcsak a művészi alkotás folyamatában van jelen, hanem mindenkiben végbemegy, aki elmereng egy-egy festmény előtt.

Fotó: Matey István

Az öt művész-tanár Bagdány Franciska, Bessenyei Valéria, Cs. Horváth Judit, Rózsa István Tamás és Tarnóczi Tamás idén májusban alakította meg csoportját. Mint azt a megnyitó után elmesélték, megalakulásuk ötlete hirtelen jött, és művészi életükbe igazi változást hozott, energiával töltötte fel alkotói kedvüket. Ezt a folyamatot találták hasonlónak a szublimációhoz, az is „egy fázist átugorva a kiinduló alapokból alakul át magasabb szintű, elvontabb gondolati, intellektuális világba”.

Egymás mondatait kiegészítve-befejezve mesélnek, ezzel is igazolva a köztük lévő lelki rokonságot, amely végül is a csoport megalakulásának alapja lett. Első megjelenésük a nagyközönség előtt már meglévő alkotásaikból állt össze, s évente két-három kiállítást terveznek a jövőben. Ezek egy koncepcióra épülnek majd, a közösen kitalált témát mindegyikük saját egyénisége szerint fogja kidolgozni, megalkotni. De csak a téma lesz közös, nincsenek más kötöttségek, nem céljuk egy stílusban, egy technikával festeni, megtartják különbözőségüket. Hiszen a csoport számára éppen az egyéniség a fontos, az, hogy az azonos témára különböző módon reflektáljanak. Nevük, a szublimáció egyben következő kiállításuk témáját is előrevetíti.

A kiállítás október 12-ig tekinthető meg.

