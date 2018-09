Fotók: Rothadásra ítélt, de hátborzongatóan szép dolgok a világban

Románia - Ez még felvételen keresztül is nagy élmény! Kajakosunk azon kevesek egyike, akik belülről is felfedezték a romániai Costinești partjánál fekvő hajóroncs belsejét, és annak köszönhetően, hogy nem volt rest bekapcsolni a GoPro kamerát, most mi is részesei lehetünk a ritka élménynek. ...

Tovább a cikkhez