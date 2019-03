Fotók: Megnyílt Európa első víz alatti étterme – kicsit drága, de lélegzetelállítóan néz ki

A nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit Európa első víz alatti étterme Norvégiában – írja a My Modern Met. A vendégek senkitől sem zavartatva élvezhetik Lindesnes község biodiverzitását, mialatt világszínvonalú ételeket fogyasztanak. Az Under nevű hely egyedi dizánját a Snøhetta nevű cég tervezte és alkotta meg.

Fotó: Tor Erik Schroder / NTB Scanpix / AFP

A 495 négyzetméteres éttermet egy döntött betoncsőből alakították ki, és úgy néz ki, mintha az egész épület a Norvég-tengerbe csúszna. A vendégek 5 méteres mélységben étkezhetnek, és – mint ahogy Rune Grasdal vezető tervező elmondta – eközben nem érzik magukat csapdában, sokkal inkább biztonságot sugároz az egész környezet.

A fő étkezőtér nyers betonját a víz felé néző óriási panorámaablak egészíti ki, melyen keresztül remekül megfigyelhető a tengeri élővilág. És igazából ez az Under legnagyobb előnye, mivel a többi víz alatti étterem mesterséges akváriumokban található, így nem tudja ugyanezt az élményt nyújtani.

Fotó: Tor Erik Schroder / NTB Scanpix / AFP

Az egyedi megvilágításnak köszönhetően sötétben is élvezhető a kilátás, melyet a hely tiszta és minimalista berendezése is kihangsúlyoz. Az étteremben külön pezsgőszoba is helyet kapott.

A My Modern Met cikke szerint az egész beltér meglepően világos és szellős, mivel a tervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a vendégek egyáltalán ne érezzenek klausztrofóbiát, miközben vacsoráznak. Egy Michelin-csillagos étteremből érkező séf, Nicolai Ellitsgaard feladata lesz majd, hogy kiszolgálja azt a több mint 7 ezer embert, akik már most lefoglalták a helyüket.

Fotó: Tor Erik Schroder / NTB Scanpix / AFP

Gaute Ubostad, az Under társtulajdonosa a Reuters hírügynökségnek elmondta, idén nagyjából tizenkétezer embert vár az étterembe. A 100 fős kapacitású hely várhatóan úgy 40 vendéget szolgál majd ki egy átlagos este folyamán. Annak, aki szeretné végigkóstolni a teljes, 18 fogásos degusztációs menüt, mélyen a zsebébe kell nyúlnia: az italokat is beleszámolva nagyjából 3700 norvég koronát (átszámolva körülbelül 120 ezer forintot) kell érte kifizetnie.

