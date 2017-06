Fotók: „Aranyórák” részesei lehettek a Kenézyben

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya egy különálló négyszintes épületben található. Nos, ezt az épületet még megközelíteni is alig lehetett szerdán, amikor a születés hete országos rendezvénysorozat részeként nyílt napot tartottak az érdeklődők számára. A legtöbb pár már „hármasban” érkezett, ugyanis kisebb és nagyobb pocakok jelezték, hogy a születés csodája közeledik.

Fele apás szülés

Tavaly 2400 születés történt a Kenézy kórházban, ennek közel fele az apák jelenlétében – mondta el a köszöntő szavakat az érkezőkhöz intéző dr. Demeter Miklós osztályvezető-helyettes főorvos. A szülések csupán 28 százaléka történt császármetszéssel, ez jóval az országos átlag alatt van, és csak 44 baba szorult olyan kezelésre, amit helyben nem tudtak azonnal ellátni, tehát például koraszülöttek voltak, ezért azonnal a megfelelő osztályra kerültek. A többi baba az anyukájával maradhatott.

– Elkötelezett hívei vagyunk a spontán szülésnek, ha ez lehetséges; mert azt valljuk, hogy a szülést nem vezetni, hanem felügyelni kell – emelte ki Demeter főorvos. Ezt követően a látogatókat 10–15 fős csoportokban vezették végig a szakemberek, hogy az osztály minden részlegét bemutassák nekik. Így lehettek részesei a címben szereplő „aranyóráknak”. De a látogatás végére azt is megtudhatták, miért fontosak a kisbaba születését követő „aranyórák”, amikor megtörténik az első bőrkontaktus, az első szoptatás.

Korszerűbb épületben

Az épület magasföldszintjén működnek a járóbeteg-szakrendelések (terhes-, nőgyógyászati, ultrahang- és endokrinológiai szakrendelés), első emeletén foglal helyet a gyermekágyas és az újszülöttrészleg, a második emeleten a terhespatológiai és a nőgyógyászati betegek ellátása történik, valamint itt található a posztoperatív őrzőrészleg is. A legfelső szinten alakították ki a szülőszobai egységet és a műtőblokkot. Fennállása óta az épületben több belső átalakítás történt, amely részben a felújítást, részben az észszerűsítést és a komfortosítást jelentette. Mindezek eredményeként korszerű, jól felszerelt, klimatizált műtőket (külön műtőt a császármetszés végzéséhez) és egyágyas szülőszobákat alakítottak ki, ahol lehetőség van az apás szülésre is. A gyermekágyasok 1-2 ágyas, önálló vizesblokkal rendelkező, csendes és kényelmes „babás szobákban” vannak.

Mindenre nyitottak

Kalmár-Kocsor Márta főnővértől megtudtuk, hogy a frissen szült anyukák – az újszülött állapotától függően persze – választhatnak, hogy velük marad a baba éjjelre (ez a rooming in), vagy sem (tehát reggel 6 és este 22 óra között van velük).

– A szülést követően felmerül ez a kérdés: válasszák inkább a pihenést, legalább éjszakára, vagy ne mondjanak le a baba éjjel-nappali közelségéről az első napokban sem? Bármelyikre is esik a választás, 0–24 órában ott vannak a szakemberek az osztályon, akikre bátran rábízhatják a babákat; de az anyuka sem marad magára a kérdéseivel, és segítséget kap, ha igényli – hangsúlyozta.

Hasznos tudnivalók

A babavárók közül sokakat érdekelt, hogyan működik a látogatás a gyermekágyas osztályon. A kórház egy miniszteri rendelet által szabályozva szervezte meg ezt: naponta 16 és 18 óra között jöhetnek a családtagok megnézni az újszülöttet egy kijelölt, üveggel elválasztott helyen. A szobákba nem mehetnek be látogatók.

– Lehet, hogy ez elsőre nem szimpatikus a családoknak, de hamar elfogadják, hogy ez a lehető legjobb döntés, az anya hálás, hogy nyugodtan töltheti az első napokat, a babát pedig így megvédjük a lehetséges kórokozóktól. A megszületést követően az apa is ölbe veheti, lefotózhatja a babát, ezt követően pedig itt az osztályon is készülhet felvétel a kicsiről, így a „gólyahírt” megörökítő kép nem marad el – folytatta a főnővér.

Akik a nyílt napon részt vettek, igazolást kaptak arról, hogy túl vannak az ehhez szükséges felkészítésen. A szülőszobát is testközelből szemügyre vehették, a vajúdás, a fájdalomcsillapítás kérdéseiről érdeklődhettek Bereczki Edit és Dobosné Petrény Tünde szülésznőktől. Szabó Lászlóné csecsemő- és gyermekápoló bemutatta, mivel készüljön a kismama a kórházba. Elég egy táska, tehát az anyuka lehetőség szerint ne három bőrönddel érkezzen, hiszen a látogatói bármit be tudnak hozzá vinni, amit esetleg otthon hagyott. Azt is láttuk, hogy még mindig nagy kincs a régen is jól bevált fehér textilpelenka, aminek a baba feje alatt a helye. Az anyakönyvezés menetét Szabó Zsoltné ismertette. Ma már igen gördülékenyen megy ez, csak az a lényeg, hogy lejárt okmánya ne legyen az anyának. Az viszont nem baj, ha a névadásban még bizonytalanok a friss szülők, van idejük még a születés után is ellenőrizni, hogy adható-e a kiválasztott név.

A köldökzsinórvér levételétől a babaszoba berendezésén át egészen az intim tornáig ismerkedhettek a témakörökkel a résztvevők, akiket minden állomáson frissítővel és finom falatokkal vártak a kórház munkatársai.

