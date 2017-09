Fotók: 15 világhírű színész az első filmjében és most

Robert Downey Jr.



Pound (1970) vs. Amerika Kapitány: Polgárháború (2016)

Charlize Theron



Két nap a völgyben (1996) vs. A Vadász és a Jégkirálynő (2016)

Arnold Schwarzenegger



Herkules New Yorkban (1969) vs. Terminátor 5 (2015)

Leonardo DiCaprio



Santa Barbara (1984-1993) vs. A visszatérő (2015)

Mila Kunis



Baywatch (1989-2001) vs. Jupiter felemelkedése (2015)

Scarlett Johansson



Világgá mentem (1994) vs. Amerika Kapitány: Polgárháború (2016)

Lindsay Lohan



Apád-anyád idejöjjön! (1998) vs. Vétkek völgye (2013)

Tom Cruise



Végtelen szerelem (1981) vs. Mission Impossible 5 (2015)

Brad Pitt



Dallas (1978-1991) vs. A nagy dobás (2015)

Jessica Alba



Beverly Hills, 90210 (1990-2000) vs. Dear Eleanor (2016)

Matt Damon



Pizzavarázs – Mystic Pizza (1988) vs. Mentőexpedíció (2015)

Tom Hanks



Gyilkos randevú (1980) vs. A Hologram for the King (2016)

Jean-Claude Van Damme



Monaco mindörökké (1984) vs. Pancake Man (2015)

Angelina Jolie



Ketten a pácban (1982) vs. A tengernél (2015)

Josh Herdman



Harry Potter és a bölcsek köve (2001) vs. MMA fighting (2016)

(Brightside)

