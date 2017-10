Forradalmi véradás után bulizás féláron

1956-ban a forradalom utáni napokban vérplazmát, vértranszfúziós felszerelést, kötszereket kért és kapott a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságától a hazai szervezet. A teljes vér akkor is pótolhatatlan volt, miképpen most is. Erre is emlékeztetik a hallgatókat október 25-én a Veres Péter Kollégiumban (Böszörményi út 140.), ahol 9:00 és 16:00 óra között a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán tanulókat várják véradásra a szervezők; a vöröskeresztesek és Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata.

Örülj, hogy adhatsz

Ki itt belép, pontot szerez anyaintézményének a Magyar Vöröskereszt Országos Felsőoktatási Véradóversenyén, felhagyhat az egészsége miatti aggodalmakkal, mert vére komoly egészségügyi szűréseken esik át, és féláron mehet be november 25-én arra a Gólyabálra, melyet a Debreceni Egyetem három karának – a Gazdaságtudományi; a Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdasági Kar, valamint a Műszaki Kar hallgatóinak – szerveznek.

„A regisztrációhoz hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcím- és TAJ-kártyájukat!” – erre kérik a vöröskeresztesek a hallgatókat.

– Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete –

