Forma-1: közel a vb-címhez Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a pole-ból indulva megnyerte a Japán Nagydíjat, miközben Sebastian Vettel a rajt után kiesett autója műszaki hibája miatt – számolt be róla a sportnapilap internetes kiadványa.

Hamilton öt versenyen 73 pontot vert riválisára, s a magyar Nagydíj utáni 14 pontos hátrányából 59 pontos előnyt épített négy futammal a szezon vége előtt. Két hét múlva Austinban akár világbajnok is lehet. A dobogóra Hamilton mellett a két Red Bull-pilóta, azaz Max Verstappen és Daniel Ricciardo állt fel.

Biztos rajt

Lewis Hamilton magabiztos rajtot vett, és tartotta meg vezetését, miközben Sebastian Vettel az indulást követően folyamatosan pozíciót vesztett, végül csapata kiállásra szólította fel. A német autójában a futam előtt percekkel még gyújtógyertyát kellett cserélni, és úgy tűnik, hogy nem sikerült teljesen elhárítani a problémát. A Szingapúrban elszenvedett nullázása, illetve a malajziai kármentős versenye után így Vettelnek három GP alatt kétszer is világbajnoki pont nélkül kell távoznia, ezzel elvesztve szinte minden reális esélyét az ötödik világbajnoki címre. Persze azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egészen az Olasz Nagydíjig a ferraris állt az egyéni összetett élén, miközben a britet is bármikor utolérheti a balszerencse. Négy forduló van hátra, száz megszerezhető egységgel. A futamon összesen három biztonsági autós szakasz is volt, igaz ebből kettő csak virtuális formában: először a Toro Rossóban utolsó nagydíját teljesítő Sainz hibázott, majd nem sokkal később Marcus Ericsson kötött ki a gumifalban, a Degner 2-ben. A 46. körben aztán Lance Stroll szenvedett defektet, majd csúszott végig a kavics­ágyon. A versenyt egyik pilóta sem tudta folytatni. Hármójukon kívül a kerékcseréjét a lehető legkésőbbre kitoló Nico Hülkenbergnek is idő előtt ért véget a versenye, hiszen kiállását követően nem élvezhette túl sokáig a gyorsabb szuperlágyakon való körözést. A Renault-pilóta DRS-e nyitva maradt, amelynek következtében ki kellett állnia a depóba, a pályára pedig már nem tért vissza. A kerékcserék sorát Esteban Ocon kezdte meg a 21. fordulóban, az élmezőnyből pedig a lágyakon startoló Bottas húzta a legtovább az etapját. A finn még kerékcseréje előtt csapattársát elengedve, majd Verstappent maga mögött tartva ajándékozott fontos másodperceket Hamiltonnak, amely előnyt a brit már nem engedte ki a kezei közül, egészen az utolsó körökig, amikor is Alonso rossz ütemben elengedve a britet rántotta Verstappent.

A hollandnak előznie azonban már nem sikerült, miközben a spanyolt a leintés után vizsgálni is fogják a kék zászló figyelmen kívül hagyása miatt. Hamilton első szuzukai pole pozícióját követően pályafutása során a 61. míg Japánban a negyedik alkalommal aratott győzelmet, miközben a Red Bull Malajzia után újabb kettős dobogót könyvelhetett el Verstappen, Daniel Ricciardo sorrendben. A hatodik helyről rajtoló Bottas a negyedik, az egyetlen versenyben maradó Ferrarival Räikkönen pedig az ötödik pozícióban végzett. Ocon, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Romain Grosjean és Felipe Massa zárja a pontszerzők sorát. Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal.

HBN

