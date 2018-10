Forma-1: Hamilton ünnepelhet?

A Forma–1-es csapatok ezúttal sem pihenhettek az USA Nagydíj hétvégéjét követően. Azonnal utaztak tovább, bár nem messzire. A mezőny ugyanis maradt az amerikai kontinensen, hiszen az Austintól nem túl távoli Mexikóvárosban rendezik meg a hétvégén a szezon következő futamát. Nem is olyan régen, három éve debütált az átépített mexikói pálya a versenynaptárban, de már nagy kedvencnek számít. A helyiek legendás vendégszeretete és a pálya különlegességei vonzzák a résztvevőket és a nézőket a fővárosba.

Ez a hétvége különleges lehet Lewis Hamilton számára. Tavaly a negyedik világbajnoki címét ünnepelte Mexikóvárosban, most meg már az ötödik vb–elsőségének lehetőségéről beszélünk. Nem csak Hamilton nyerhet, hanem a Mercedes is ötödik konstruktőri címét gyűjtheti be. A brit pilótának nem lesz nehéz dolga, mindössze a hetedik helyen kell itt már célba érnie ahhoz, hogy hatalmas fiesztával ünnepelje ötödik elsőségét.

Ezzel szemben Sebastian Vettelnek már csak akkor lenne esélye első vb címére a Ferrarival, ha a szezon hátralévő három futamát megnyerné, s Hamilton öt pontnál kevesebbet gyűjtene. Erre pedig nem csak azért nem sok az esélye, mivel az utóbbi időben Kimi Raikkönen jobb teljesítményt nyújtott, hanem azért is, mert a Mercedes egyébként is sikeres ezen a pályán.

Sebastian Vettel szinte csak a csodában bízhat | Fotó: AFP

Magaslati pálya

Nem egyszerű helyszínen található a mexikói pálya. Az új versenyhelyszín egyedi, 2200 méteres tengerszint feletti magasságával komoly kihívások elé helyezi a mérnököket. A motorok nagy próbatételnek néznek elébe a magaslati levegő miatt. A levegő oxigéntartalma 78 százalékos, emiatt a motornak többet kell dolgoznia ahhoz, hogy ellensúlyozza az oxigénhiányt. A szokatlanul magasan elhelyezkedő magaslati pályán nehéz megjósolni az időjárást. Idén a esős-felhős időt jósolnak a versenyhétvégére (éppúgy, mint Texasban), de a pálya különleges helyzete miatt amúgy sem lehet 100 százalékban tudni, hogy pontosan milyen idő várható.

Mexikó az a helyszín, amely már nagyon régen hiányzott a versenynaptárból. Az amerikai kontinensen amúgy sem túl sok Forma–1-es versenyt rendeznek, és az utóbbi időben megsokasodott mexikói résztvevő (pilóta, szponzor…) által Mexikó kihagyhatatlan helyszín lett a versenynaptárban. A Pirelli idén még lágyabb gumikat visz Mexikóba. Szuperlágy, ultralágy és hiperlágy gumik közül választhatnak a csapatok, de az eső miatt az esőgumik használata valószínű.

Vettelé a pályacsúcs

A jelenlegi pályán, az Auto­dromo Hermanos Rodriguezen 17 kanyar van, amely hárommal több, az eredetinél. A célegyenes a Forma–1-es versenynaptár egyik leghosszabbja. A versenypálya tengerszint feletti magassága egyedülálló. A versenynaptár leggyorsabb pályái közé tartozik.

A 71 körös Mexikói Nagydíj október 29-én magyar idő szerint 20.10-kor veszi kezdetét Mexikóvárosban. A pálya hossza: 4,304 km, a teljes versenytáv 305,354 km. A pályarekordot Sebastian Vettel tartja 2017-ből, ideje 1 perc 18,785 másodperc – olvasható az Amber PR Facebook-oldalán.

HBN

