Fordból ment a legtöbb itthon

Az elmúlt év végéig 117 ezer 888 új személyautót és kishaszonjárművet regisztráltak Magyarországon, amiből a Ford 15 ezer 91 darabos eredményével, mellyel ismét megszerezte a piaci elsőséget, amiből 12,8 százalékkal részesedik.

Minden szempontból

A Ford elmúlt nyolc év alatt hetedszer megszerzett piacvezető pozíciója a bizonyíték arra, hogy a megszokott megbízhatóság, kiemelkedő Ford minőség és tavaly nagymértékben megújult, rendkívül széles modellpaletta mellett a Ford ügyfélélmény stratégiája rendkívül eredményes, és a márka sikerrel nyeri el és tartja meg minden 8. magyar autóvásárló bizalmát. A sikerhez hozzájárult a márka haszongépjárművei iránti egyre növekvő kereslet, melynek eredményeként a Ford 26,1 százalékos piaci részesedéssel a valaha volt legerősebb évet zárta. 2016-ban 13 vadonatúj vagy megújult modellt dobtak piacra. A márka európai összehasonlításban is egyedülálló sikeréhez a márkakereskedői hálózat által eredményesen alkalmazott, az ügyfél életútját végigkísérő ügyfélfókuszú stratégia is hozzájárult.

Döntő tényezők

Több mint 15 ezer vásárló meggyőzéséhez a friss modellpalettánál több kell. Egy ennyire erős mezőnyben minden tényező döntő lehet, a friss modellkínálattól a kedvező finanszírozási eszközökön és a profi szervizháttéren át egészen újszerű szervizajánlatokig. A Ford viszont mindebből nem csupán egy-egy elemre összpontosít, hanem minden elemet tudatosan összehangolva szerezte és tartja meg évek óta piacvezető helyét Magyarországon. „A hazai sikereinket leginkább az Európában is elismert márkakereskedői hálózatunknak köszönhetjük. Büszkék vagyunk arra, hogy a 2015 végén Budapesten megnyitott három prémium FordStore kereskedésünk mellé tavaly Debrecenben, Veszprémben és Győrben is megnyílt egy-egy, a Ford legjavát reprezentáló FordStore szalon, ahol a márka teljes személygépkocsi és haszongépjármű palettáját kínáljuk, beleértve a legendás és itthon is rendkívül népszerű Mustangot és a Ford Performance modelljeit – mondta Szamosi Viktor, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója.

HBN

