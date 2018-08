Fontos ügyek a debreceni közgyűlés előtt

Amennyiben a megyeszékhely önkormányzatának csütörtöki közgyűlésén jóváhagyják, azoknak a gazdáknak, akiknek a földje a jövendő BMW-autógyár 400 hektáros területére (Kismacs, Nagymacs és Felsőjózsa közzé) esik, pénzt vagy cseretelket kínálna a város.

Megvennék a faiskola területét

Mint ismert, a német cég egymilliárd eurós beruházással több mint ezer munkahelyet hoz létre. Az infrastruktúra kialakítására a debreceni önkormányzat 44 milliárd forintot költ, hitelből. A munka végén ezt az összeget a BMW átutalja Debrecennek. A közgyűlés elé most olyan tartalmú előterjesztés kerül, mely szerint a város azoknak a gazdáknak, akiknek nem kell a pénz a telkükért, csereterületet adna a közelben. Ezért megvennék az AKSD Városgazdálkodási Kft.-től a Látóképi csárdával szemben található Látóképi Faiskola 153 hektárnyi területét, valamint a magyar államtól is vásárolnának onnan nem messze 147 hektárt.

Saját forrás a Latinovitsra

A városi önkormányzat is adna pénzt a debreceni Latinovits Színház építésének befejezéséhez. Ahogyan arról júliusban beszámoltunk, nyertesnek nyilvánították azt a pályázatot, amelynek jóvoltából 13 millió euróból, vagyis 4,2 milliárd forintból hajtanák végre a beruházást, illetve a kapcsolódó programokat. A közgyűlés elé most olyan előterjesztés kerül, mely szerint összesen csaknem 600 ezer euróval járulna hozzá Debrecen a projekthez. A város vezetői szerint az épület a 2020-as évek elején nyílhat meg. A debreceniek házává alakítanák az egykori megyei könyvtár, még korábban Kereskedelmi Akadémia Piac utcai épületét. A Nagytemplom közelében található, sok éve üresen álló, patinás, sárga ház felújítására most 255 millió forintra pályáznának. A terv szerint az átfogó felújítást követően helyi közösségek, kiállítások, művészeti rendezvények találhatnának ott otthonra. A cél: magas színvonalú kulturális, közösségi tér létrehozása.

Többségi tulajdon a reptérben

Papp László polgármester azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a debreceni önkormányzat maximum 5 millió forintért vásárolja meg a helyi repülőteret működtető Airport-Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft. 49,96 százalékos üzletrészét.

A cégben jelenleg a Herdon István érdekeltségében lévő Xanga Holdinghoz tartozó Airport Debreceni Holding Vagyonkezelő Kft.-é csaknem 75 százalék. 25 százaléknyi üzletrész a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában áll. Amennyiben létrejönne az üzlet, a város 74,98 százalékos többségi befolyással rendelkezne.

Jövő ősztől nemzetközi iskola

A tervezett nemzetközi iskola is minden bizonnyal téma lesz a közgyűlésen. Az intézmény 2019. szeptember 1-jétől az óvodával induló és az érettségig tartó, angol nyelvű képzést fog folytatni, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanárokkal. Az intézmény Pallagon, a Heltai Gáspár utca 1. szám alatt, 5 hektáros telken épül majd fel.

