Fontos, hogy vigyázzunk a szemünk fényére is!

Az éleslátás nem máról holnapra vész el, csak nem vesszük észre. A legfontosabb, hogy védjük szemünket az erős UV-sugárzástól – mondja Sósné Pál Hajnalka látszerész. Minden évben érdemes szemészeti kontrollra menni, elsősorban cukorbetegség és magas vérnyomás esetén. Ne hordjunk előre elkészített olvasó szemüveget, kizárólag optikus által elkészített szemüveget viseljünk. Ha sokat dolgozunk monitor előtt, a dioptria nélküli speciális szemüveg használatával óvhatjuk szemünket. A helyes táplálkozás, a vitaminban gazdag étrend is fontos – magyarázza az optikus. A gyerekek látásáért is sokat tehetünk egy kis odafigyeléssel. Időnként ellenőriznünk kell, hogy a gyereknek párhuzamos-e a szemállása. Ha a gyerek fáradt és fejfájásra panaszkodik, az a folyadékhiány mellett a látás romlását is jelentheti. Annak ellenére, hogy a védőnő hat éves korig évenként ellenőrzi gyerekeink szeme világát, ha van a családban szemüveges, külön vizsgálatra is vigyük el a legkisebbeket, hiszen nagyobb lehet a látászavarok kialakulásának esélye.

Súlyosabb szembetegség

A hiedelemmel ellentétben a látásunk bizonyos esetben tud erősödni is, igaz, csak hipermetrópia (távollátás) és kancsalság esetén. A gyermekkori kancsalság teljesen eltűnhet, ha a gyerekek hordják a szemüveget, vagy a jó szemet takarják. Egy bizonyos kancsalsági fok felett prizmát írnak ki, ez segít párhuzamosan tartani a szemállást. Szemünk világa különböző szervi betegségekről is tanúskodhat: egy nagyon ritka, de annál súlyosabb szembetegség, a Neurofibromatózis esetén például ha a fényképen a kisgyerek szeme fehéren csillog, akkor egy súlyos, gyors lefolyású rosszindulatú daganat állhat a háttérben, a kidülledt szem a pajzsmirigy betegségeire utalhat – tudtuk meg Sósné Pál Hajnalka látszerésztől.

SZD

