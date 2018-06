Fontos az ár, de a csillagok száma is

A magyarok főként az ár, az elhelyezkedés, valamint a szállodában és környékén található programlehetőségek alapján választanak belföldi szálláshelyet, ugyanakkor a szolgáltatások minősége és a csillagok száma is fontos számukra – derül ki a sárvári Spirit Hotel megbízásából végzett országos reprezentatív kutatásból. Az eredmények alapján főként a közösségi médiából, internetes fórumokból, valamint ismerősök, barátok véleménye alapján tájékozódunk a szállodákról. Az újbóli szobafoglalás legfontosabb garanciái pedig a tisztaság és a barátságos személyzet.

Sokan hazánkba

Évről évre bővül a belföldi vendégek száma a hazai szálláshelyeken: a KSH adatai alapján 2018 márciusában már 1 milliónál is többen utaztunk határon belüli célpontokra. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a belföldi vendégek száma 15 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig 16 százalékkal emelkedett.

Arra a kérdésre keresték az említett országos, reprezentatív kutatásában a választ, hogy a magyar vendégek milyen alkalmakra és mely szempontok alapján választanak belföldi szálláshelyet, és mi alapján térnek vissza egy-egy hotelbe.

A szoba is lényeges

A szállások kiválasztásakor az ár, az elhelyezkedés és a programkínálat szempontjai lettek dobogósok. A megkérdezetteknek ötfokú skálán kellett értékelniük az egyes szempontokat, és az említett ár, elhelyezkedés és programkínálat végeztek 4-esnél jobb átlaggal. Mellettük fontosnak bizonyult még a szobák mérete és felszereltsége (3,9), a medencék és vízfelületek mennyisége (3,8). Kiderült ugyanakkor, hogy a magyarok olyan szempontokra is figyelnek, mint a termálvizes medencék (3,7), a wellness-szolgáltatások (3,7), a szálláshely minősítése (3,7) és a gyerekbarát szolgáltatások (3,4).

Belföldi utakra wellness

A kutatás eredményei alapján a legtöbben (29,2 százalék) wellness-hétvégére vennének igénybe belföldi szálláshelyet, ezt követi a néhány napos városlátogatás (25,6 százalék). 22 százalék válaszolta, hogy hosszabb, egyhetes üdülésre menne belföldi szálláshelyre. Az idei év szerencsére bővelkedik hosszú hétvégékben, és már most látható, hogy ez a belföldi turizmusra is kedvező hatással van – tudtuk meg a szálláshely közleményéből. Amikor belföldi szálláshelyet választunk, főként internetes fórumokból, közösségi médiából tájékozódunk (63 százalék), mellettük a barátok, ismerősök véleményére hallgatunk leginkább (62 százalék). Szintén odafigyelünk a szállás honlapjára (40 százalék), valamint a hirdetésekre (22 százalék) és az utazási irodák információit is figyelembe vesszük (14 százalék).

Tiszta szoba – rendes ház

Természetesen az is fontos, hogy melyek azok a tapasztalatok, amelyek miatt egy szálláshelyre visszatérünk. A legtöbben a tisztaságot jelölték meg (86 százalék), de a barátságos személyzetet (73 százalék), az ételek és italok minőségét (62 százalék), valamint a wellness-szolgáltatások színvonalát (56 százalék) is fontosnak tartotta a többség.

„Csillagozás”

A hoteleket csillagokkal osztályozzák. Az osztályozás egy összetett szempontrendszer szerint történik, ami egyrészt kötelező érvényű minimum-feltételeket, másrészt bizonyos pontszám megszerzését írja elő. E pontszám meghatározott szolgáltatások teljesítéséből adódó összpontszám.

A szolgáltatások körét és pontszám értékét a vonatkozó rendelet melléklete felsorolja.

A kötelező minimum-előírások alól egy esetben van mentesség: műemlék épület esetén, ha annak műemlék mivoltából fakadóan a szobák minimális alapterületére vonatkozó feltétel nem teljesíthető.

A csillagokat feltételrendszer teljesítésével érdemlik ki a hotelek. A feltételek a szobák nagyságágára, berendezésére és felszereltségére; a vizesblokk mennyiségére, berendezésére és felszereltségére; a személyzet öltözékére; a kötelező szolgáltatásokra (recepciószolgálat, textilváltás rendje, étkezési szolgáltatások); és a fakultatív szolgáltatásokkal elérendő pontszámra terjednek ki.

