Fontos a véleményvezérek felelősségérzete

Több százezer feliratkozó és követő, akik érdeklődve fürkészik azon véleményvezéreket, akik nyakukba vették a világot, hogy saját nézeteiket megosszák a közösségi oldalakon. Sokszor nem tudjuk, hogy kik ők, nem ismerjük az előéletüket, egyszerűen számunkra humoros az életfelfogásuk, esetleg túl kritikusak, ami nekünk vonzó, így figyelemmel kísérjük a videóikat, képeiket, amelyeket megosztanak velünk. Hazai influencereink is akadnak bőven, vannak akik alapvetően utazó-, gasztro- és próbavideókat készítenek, majd ezekkel árasztják el közösségi portáljaikat. Nem feledkezhetünk meg a felkapott beauty vloggerekről sem, hiszen akadnak közöttük olyanok, akik olyannyira kitaposták maguknak az útjukat, hogy a márkák versenyt futnak azért, hogy a népszerű véleményvezérek kipróbálják a legújabb termékeiket.

A legtöbben manapság otthon vagyunk az internet világában, de mégsem vagyunk mindennel tisztában, lájkolunk, követünk egyes embereket, de közben elfelejtjük, vagy nem is tudjuk, hogy mekkora hatalmat adunk ezzel a kezükbe. Itt az ideje, hogy kicsit közelebbről megismerkedjünk az influencerekkel, amiben Klausz Melinda közösségimédia-specialista lesz segítségünkre. Megtudhatjuk, hogy kikből válhatnak véleményvezérek, valamint, a követők mi alapján döntik el, hogy mely csoportokhoz akarnak tartozni.

Álprofilok, rajongók

– Az influencerek eredeti értelmében olyan véleményvezérek, akik nagyobb hatással vannak egy kisebb vagy egy nagyobb közösségre. Eredetileg pozitív hatásuk miatt volt fontos a szerepük, manapság azonban sokszor olyanokat is véleményvezérnek tartanak, akik sok követővel rendelkeznek – függetlenül az általuk teremtett értéktől. Ma már túl sok olyan fiatalt és celebet is véleményvezérnek tartanak, akik valódi értéket még nem tettek le az asztalra, csupán jelentősnek látszó követőbázissal rendelkeznek. A követők, rajongók szerzése azonban ma már nem egy nehéz dolog, rengetegen rendelkeznek álprofilokkal, vásárolt rajongói bázisokkal, akik azonban nem valós emberek. Így fontos lenne körültekintően megválasztani, kit tekintünk influencernek, akik nagyon gyakran egy vagy több cég megbízását is élvezik, hogy Facebook vagy Instagram profilokon helyezzenek el tartalmakat és termékeket. Ennek több típusa lehetséges, közvetlen termékbemutatás vagy bújtatott reklám formájában – kezdte lapunk tájékoztatását a szakember.

Ördögi kör

Mind társaslények vagyunk, az ember nem arra született, hogy magányosan élje le az életét. Létezésünk során számtalan barátunk lesz, addig keressük az igazit, ameddig meg nem találjuk, valamint keressük azokat a közösségeket, akiknek az értékrendjük megegyezik a miénkkel.

Talán ez lehet annak az eredménye, hogy saját influencereket keresünk magunknak. A véleményvezérünk tetteit kicsit magunkénak érezzük, ahogyan az ő közléseit kedvelik a saját követői, azáltal mi is kicsit úgy érezhetjük, hogy közkedveltté váltunk abban a pillanatban.

– Mindenki szeret valahova tartozni. Az influencerekben pont az látszik vonzónak, hogy rengetegen már követték és sokan azt gondolják, hogy ez a rengeteg ember nem tévedhet. De sajnos az említett álprofilos megoldással a valóságban gyorsan fel lehet húzni egy követőbázist, ettől kezdve pedig jönnek a valódi személyek, akik már azért követik az adott személyt, mert már sokan kedvelik. Ez egy ördögi kör, amit nem könnyű átlátni, igazándiból egy mai fiatal nagyon nehéz helyzetben van, mert még nem alakult ki a saját ízlése, formálódik a jelleme, így könnyen befolyásolható egy-egy influencer által – fűzte hozzá a közösségimédia-specialista.

Felgyorsult társadalom

Egyszerűen beszippantott minket a média világa, kevés olyan emberrel lehetne példálózni, akinek ne lenne bármilyen közösségi oldala, ahol gondolatait, képeit teheti közzé, hogy családja, ismerősei betekintést nyerjenek az életébe.

Persze egymagunk nem mondhatjuk valamire, hogy jó vagy rossz, hiszen mindenki maga dönti el, hogy számára mi jelent értéket, hova húz a szíve, de nem felejthetjük el, hogy a cselekedeteinkért felelősséggel tartozunk.

– Alapvetően nem a közösségi médiával van gond, ez csak egy eszköz. Az ember pedig arra használja, amire jónak látja. Csak hogy nem mindig gondolkodunk előre vagy éppen hosszútávon. A társadalmunk felgyorsult, azonnal akarunk információhoz jutni, kérdéseket megválaszolni és erre tökéletes felület a közösségi média. Azonban pont emiatt, hogy gyorsan kapunk választ, még gyorsabban akarjuk is fogyasztani. A Google-be beírunk valamilyen kérdést, és a másodperc tört része alatt megkapjuk a választ.

Emiatt sokkal több tartalmat fogyasztunk és több tartalmat kell előállítani. Másrészt a közösségi média lehetőséget ad arra, hogy a kis részcsoportok számára érdekes személyek is kifejthessék a véleményüket, így sokkal gyorsabban és könnyebben tudnak közösséget építeni. Ha pedig a fogyasztók rászoktak a tartalmaik fogyasztására – és még sokan is követik – akkor a tömegvonzás miatt gyorsabban elhiszik a tartalmaikat. Pedig ami a közösségi médiatérben megjelenik, nem biztos, hogy igaz és helyes – mondta végezetül Klausz Melinda.

– Nagy Emese –

Szubjektív

Minden bizonnyal a legtöbben már elképzeltük magunkat iskolaelsőként, bajnokként, egy olyan példaértékű emberként, akinek adnak a szavára, felnéznek rá. Szeretnénk gazdagok lenni, hatalmat akarunk a kezünkbe, de sokszor nem tudjuk, hogy az imént említett dolgok mekkora felelősséggel járnak. Akarjunk kitörni a szürke hétköznapokból, de akkor használjuk helyesen a varázspálcánkat. Nem a véleményvezérekkel van a probléma, hanem a körülöttük lévő sztereotípiákkal. Ha egyikük hibázik, akkor vele együtt az összes többit egy kaptafa alá vesszük. Ez ellen is csak mi tehetünk, mint szinte minden másért a világban.

