Fontos a feladat, magázódnak

Évről évre a Gólyavár udvarán gyűlnek össze azok a vállalkozó szellemű fiatalok, akik a háromnapos húsvéti ünnepségsorozaton, Nagypéntektől egészen Húsvét vasárnapjáig teljesítenek szolgálatot. Ők a Krisztus-katonák, akik görögkatolikus, nőtlen, hajdúdorogi fiatalemberek. Idén tizennyolcan vállalták a szolgálatot, a legfiatalabb köztük mindössze 14 éves.

Mentálisan és fizikálisan

A böjti időszak kezdetével egy időben Horváth Zoltán káplár vezetésével a felkészülés is elkezdődik a katonai szolgálat teljesítésére. A heti 2-3 próbán nem csak a bonyolult mozgásformákat, alaki gyakorlatokat sajátítanak el a fiatalok, hanem mentálisan és fizikálisan is készülnek a húsvéti szolgálatra. A Kardos legények felkészülését katonás szigor jellemzi. Az immár hetedik éve káplárként tevékenykedő Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a próbák során magázódik a fiatalokkal, ezzel is jelezve a szolgálat fontosságát. Kitartásukat jellemzi, hogy az előző években szolgálatot teljesítő Krisztus-katonák évről évre visszatérnek és bátran vállalják az önkéntes szolgálattal járó megerőltető próbákat.

Érdekességek a szolgálatról

A párját ritkító görögkatolikus szokás története évszázadokra nyúlik vissza. A 19. századtól fennmaradt írásos emlékek alapján Kardos legényeknek vagy Krisztus testőr katonáinak hívták a mai Krisztus-katonákat.

A „görögkatolikus hitéhez leghűségesebb városban” a szentsír állítása ma is élő hagyomány. A húsvéti szokás fennmaradását a helyi papság, a hajdúdorogi közösség és a Krisztus-katonák szolgálata segítik.

A Szellemi Kulturális Örökség Névjegyzékébe a Krisztus-katonaság húsvéti ünnepségeken való szerepe is felkerült 2016-ban.

A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség húsvéti ünnepségsorozata a Krisztus-katonák szolgálatával együttesen a Kulturális Örökség Európai Évének 2018-as tematikus naptárába is bekerült.

