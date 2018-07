Folyton legyőzi önmagát (is)

A debreceni Szabó Dávid nyerte meg a franciaországi Spartan Race Európa-bajnokságot nemrégiben. Az extrém akadályokkal tarkított terepfutó versenyen Szabó a 18-24 éves férfiak mezőnyében bizonyult a legjobbnak, mellette a szintén cívisvárosi Fehér Richárd a 30-39 éves között a harmadik helyen ért célba.

Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódítanak a Spartan Race-versenyek, Magyarországon is sokan hódolnak ennek az „őrületnek”. Az akadályfutó viadalok lényege a fizikai és szellemi határok elérése. A táv teljesítése mellett az indulóknak változatos feladatokat kell leküzdeniük, a lehető legrövidebb idő alatt. Van, hogy szögesdrót alatt kúsznak, vagy épp sárban dagonyáznak, falat másznak, tüzet ugranak a versenyzők.

Függővé vált

Nem mindennapi kihívások elé néznek, akik arra vállalkoznak, hogy spártaiak lesznek. Szabó Dávid segítségével arra kerestük a választ, miért is lehet ez a mozgásforma egyesek számára élvezetes.

– Sokan azt hiszik, hogy megőrültem, vagy mazochista vagyok, pedig erről szó sincs. Ez egy életmód, amitől az ember több lesz. Amellett, hogy fizikálisan is a topon kell lenni, mentálisan is sokat fejlődhetsz. Ha sikerrel veszünk egy akadályt, megyünk a következőhöz, egyre többet akarunk kihozni magunkból. Érzem, hogy képes vagyok rá, ez motivál, az önbecsülést is javítja, a hétköznapi életben is többet lehet nyújtani. Emellett a futás ad egyfajta szabadságot, és gyönyörű tájakat láthatunk. Függővé válunk, szeretnénk minél többet elérni, minél gyorsabban – mondta el a Naplónak az újdonsült Európa-bajnok, aki még 2016-ban, az interneten talált egy spartannal kapcsolatos cikket, és az keltette fel az érdeklődését.

A 24 éves debreceni fiatalember az egri Eszterházy Károly Egyetem angol–testnevelés szakos hallgatója, és maga is tartott felkészítő órákat a sportágban. Mint vallja, ez egy életforma, ami nagyon sokrétű, számára ez nem csak egy hobbi, élethosszig szeretne hódolni neki.

A vb az álma

Szabó Dávid noha az országos megmérettetéseken rendre remek eredményeket szokott elérni, arra maga sem számított, hogy győzhet az Eb-n. Verseny közben nem is tudta, éppen hol áll, csak a célba érkezéskor derült ki számára is, hogy nyert. A sportember a debreceni STG tagja, de a legtöbb időt Egerben tölti, ahol a környezet adta lehetőségeknek hála alaposan fel tud készülni a versenyekre. – Heti négy-öt edzésem van, de a felkészülés folyamatos, nem kifejezetten az aktuális megmérettetésekre van kihegyezve – fogalmazott, majd elárulta, a kedvenc akadálya a dárdahajítás.

Novemberben rendezik a Spartan Trifecta Világbajnokságot, melyen Szabó is szeretne részt venni. Amennyiben ehhez az anyagi hátteret is sikerül megteremtenie, év végén az Eb-győzelem mellé bezsebelheti a vb-címet is. Addig is vár még rá több megmérettetés is: Romániában, Szlovákiában is Miskolcon is rajthoz áll.

